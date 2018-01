Mówili nam wcześniej: Kwieciński m.in. o biznesie

Ówczesny wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński na antenie wPolsce.pl mówił, że należy wprowadzić zmiany w relacjach państwo-przedsiębiorca, żebyśmy byli dla siebie partnerami,a nie instytucjami odizolowanymi, które tylko kontrolują przedsiębiorcę

W naszej strategii rządowej, nazywanej „planem Morawieckiego” bardzo wyraźnie zapisaliśmy, że to, co robimy, ma być robione dla ludzi. Głównym celem nie jest tylko to, żeby gospodarka rosła, bo to nie wystarczy. Owoce tego wzrostu mogą być bardzo różnie dzielone, ale chodzi o to, by generowane korzyści poprzez rozwój naszego kraju trafiały do całego społeczeństwa – podkreślał w wywiadzie telewizyjnym obecny już szef resortu inwestycji i rozwoju.