Inwestorzy zagraniczni ufają Polsce

2017 r. był rekordowy pod względem wartości inwestycji zagranicznych, które wyniosły ponad 2 mld euro. To oznacza 30 proc. wzrost w stosunku do 2016 r. kiedy to wartość tych inwestycji wyniosła 1 mld 700 mln euro. Nowe inwestycje wygenerowały 17 tys. nowych miejsc pracy - poinformował Krzysztof Senger wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIiH)

Szczególnie pozytywnie inwestorzy zagraniczni ocenili czynniki makroekonomiczne, stabilność gospodarczą, duży rynek wewnętrzny oraz wysoko kwalifikowaną kadrę. 92 proc.chce reinwestować w Polsce długofalowo, z perspektywą 10 lat - wynika z badania „Klimat inwestycyjny w Polsce”, które przeprowadziła Agencja przy wsparciu HSBC i Grant Thorton.

Jak podkreślił wiceprezes Senger, skoro inwestorzy patrzą długofalowo, umieszczając inwestycję w naszym kraju to oznacza, że Polska gospodarka ma się dobrze i dobrze rokuje w przyszłości.

Przede wszystkim pozytywna ocena klimatu inwestycyjnego przez zagranicznych inwestorów to również dobre wiadomości dla polskich firm, które są ich konrahentami. Zagraniczny biznes szczególnie widzi poprawę w jakości usług polskich firm oraz coraz lepszą wydajność pracy - uważa wiceprezes PAIiH.

Co ciekawe, najlepiej Polskę oceniają inwestorzy z Francji, potem kolejno z Japonii, Niemiec i Szwecji. Najsłabiej klimat inwestycyjny w Polsce oceniają Szwajcarzy i Holendrzy.

Ta niska ocena wynika z rodzaju inwestycji, które cechują się inwestorzy z tych państw.Ich inwestycje mają bardziej charakter tranzytowy, nie są to państwa które inwestują długofalowo - wyjaśnia Senger.

W ocenie Przemysława Polaczka partnera zarządzającego z Grant Thorton, stabilizacja to za mało. Powracają stare problemy.

Niestabilne prawo, uciążliwa biurokracja czy przewlekłe postępowania sądowe, to wciąż nierozwiązane od lat wyzwania. To co w badaniu zwraca uwagę, to spadek odsetka inwestorów, którzy ponownie zainwestowaliby w Polsce z 97 do 92 proc. To nadal świetny wynik, ale sam spadek powinien budzić czujność - uważa Polaczek z Grant Thorton.

Zdaniem Scotta Solberga z zarządu HSBC Bank Polska umiejętne promowanie biznesowej oferty Polski za granicą zaowocuje nie tylko napływem nowych inwestycji.

Będzie też stanowiło to wsparcie dla polskich eksporterów i ogólnego wizerunku kraju na świecie - dodał Solberg z HSBC

Od kilkunastu lat Polska pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek UE. W trzecim kwartale 2017 r. tempo wzrostu gospodarczego według Eurostatu wyniosło 5 proc., tymczasem średnia dla całej Unii i dla strefy euro ukształtowała się na poziomie 2,5 proc.

Raport został opracowany na podstawie ankiet, w których wzięło 76 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym działających w Polsce.