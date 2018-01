Gdański port bije rekordy w przeładunku

Port Gdańsk w 2017 r. przeładował rekordowe 40,6 mln ton ładunków, czyli o prawie 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej przeładowano: kontenerów, paliw płynnych i węgla. Przeładunki kontenerów wzrosły o 22 procent. Port dostał zielone światło na rozbudowę

Na wynik wpłynęły przede wszystkim wyższe przeładunki w ostatnim kwartale 2017 r., w którym Port obsłużył ponad 12 mln ton - zaznaczył prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG) Łukasz Greinke.

Zwrócił uwagę, że „zarząd chwali się wynikami, przeładunkami kontrahentów działających na terenie portu i to przed nimi chyli czoła”.

Jesteśmy od tego, żeby im pomagać, umożliwiać przeładunek jak największej ilości towarów - dodał prezes.

Zaznaczył, że ubiegłoroczny, rekordowy wynik portu może spowodować, że port w Gdańsku „wskoczy” na piąte miejsce największych portów na Bałtyku. W ub. roku był na szóstym miejscu.

Uczestniczący w konferencji prasowej wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski ocenił, że „imponujący wynik przeładunków, ten historyczny dzień pokazuje, że przez najbliższe 30-40 lat światowy handel będzie opierał się na żegludze morskiej”.

Dlatego posiadanie takiego miejsca jak port w Gdańsku czy w ogóle port na Bałtyku jest kluczowe - dodał.

Podkreślił, że ZMPG „dostaje +zielone światło+ na rozbudowę portu”. Minister przyznał, że resort „liczy na przyspieszenie prac odnośnie budowy nowego Portu Centralnego w Gdańsku”.

Planuje się przeznaczyć kilkaset hektarów terenu Zatoki Gdańskiej pod nowe, uniwersalne terminale. Pierwsze mogą być gotowe w 2024 roku.

ZMPG może śmiało rozpoczynać przetargi na studium wykonalności (ZMPG ogłosił pod koniec 2017 r. przetarg na studium wykonalności), na prace koncepcyjne, na wybór operatorów przyszłego portu - tłumaczył wiceminister.

Wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury Marcin Osowski podkreślił, że „zielone światło” jest konieczne, dlatego, że Port Centralny „oprócz wielu zwolenników cały czas ma też wielu przeciwników czy sceptyków”.

Rezerwy portu w Gdańsku są duże, ale głównie jeśli chodzi o przepustowość rurociągów, jeżeli chodzi np. o nabrzeża głębokowodne to port ma już maksymalne wykorzystanie - uzasadniał.

Greinke podkreślił, że Port Centralny nie powstanie wcześniej, zanim nie będziemy mieli konkretnego kontrahenta, operatora na jeden, drugi czy trzeci terminal.

Poinformowano, że w 2017 r. dominującą grupą ładunków w Porcie Gdańsk była drobnica stanowiąca 44,5 proc. ogółu przeładunków, następnie paliwa (32,4 proc.) i węgiel (12,5 proc.). W ubiegłym roku, po raz pierwszy w historii portu przeładowano 18 mln ton drobnicy (o 24 proc. niż rok wcześniej), głównie kontenerów i samochodów. Gdańsk jest na drugim miejscu wśród największych portów kontenerowych na Bałtyku.

„Nowe samochody osobowe od niedawna są w większej skali przeładowywane w porcie” - wyjaśnił prezes.

W ub. roku w porcie przetransportowano 73,2 tys. aut, co daje wynik o 412 proc. lepszy niż w 2016 r., kiedy przeładowano ok. 14 tys. sztuk. Międzynarodowym i krajowym transportem samochodów w porcie zajmuje się spółka Adampol, która odpowiada za przeładunek aut marek Hyundai i Nissan. Greinke poinformował, że dla spółki Adampol przygotowywane są nowe place składowe o powierzchni ok. 5 ha. „Do tej pory były tam chaszcze i bagna” - dodał.

Prezes portu zapowiedział, że ZMPG „będzie bardzo szybko odpowiadać na potrzeby rynku”. Zaznaczył, że port „będzie „przychylać nieba i dbać o klienta, który pozwala mu zarabiać”.

Nasz główny operator, terminal kontenerowy DCT, który ma największy udział w wolumenie tonażowym zwiększył swoje przeładunki o 22 proc., z 1,3 mln TEU w 2016 r. do prawie 1,6 mln TEU w 2017 r.” - poinformował Greinke.

Przeładowano 13,1 mln ton paliw płynnych, o 2,7 proc. więcej niż rok wcześniej. „Tutaj jest bardzo duży udział ropy naftowej i jest to efektem zmiany przepisów, dzięki którym ograniczono szarą strefę - powiedział.

W tej chwili magazyny pękają w szwach, potrzeba kolejnych inwestycji, aby te przeładunki zwiększyć - dodał prezes portu.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (ZMPG) jest podmiotem zarządzającym portem morskim w Gdańsku. Do głównych zadań ZMPG należy zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, w skład której wchodzi osiem nabrzeży o łącznej długości ponad 20 km. Port wewnętrzny usytuowany jest wzdłuż Martwej Wisły i kanału portowego a port zewnętrzny ma bezpośredni dostęp do Zatoki Gdańskiej.

SzSz(PAP)