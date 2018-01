Uproszczenie podatków coraz bliżej

Gotowy jest plan uproszczenia podatków, będzie realizowany w pierwszej połowie br. po zatwierdzeniu przez nową minister finansów Teresę Czerwińską - powiedział we wtorek w Sejmie wiceminister finansów Paweł Gruza

Gruza odpowiadał podczas drugiego czytania budżetu na pytania posłów dotyczące m.in. systemu podatkowego i planów resortu finansów. Poinformował, że jest przygotowany precyzyjny plan działań reformatorskich w tym obszarze.

On będzie po zatwierdzeniu i uwagach pani minister (Teresy Czerwińskiej) realizowany w pierwszym półroczu. Bardzo intensywnie pracujemy - zapewnił Gruza.

Wyjaśnił, że zakończył się pierwszy etap naprawy systemu finansów publicznych po stronie dochodowej.

Myślę, że możemy cieszyć się wynikami w uszczelnieniu systemu podatkowego. Możemy się cieszyć odzyskaniem sterowności tego systemu. Bo tylko w takim sterownym systemie można prowadzić racjonalną politykę dotyczącą wprowadzania ułatwień, ulg - tłumaczył wiceminister.

Dodał, że w poprzednich kadencjach wprowadzano wiele zmian w podatkach, ale - jego zdaniem - one systematycznie prowadziły do degradacji dochodów budżetowych w relacji do PKB.

Zarówno w podatku VAT, jak i podatku CIT rozszczelniono system. Zamiast go uszczelniać podnoszono stawki, tak jak miało to miejsce w przypadku stawki VAT - powiedział.

Poinformował, że na agendzie teraz jest „wykonywanie działań uszczelnieniowych”, rozpoczynają się też „intensywne prace przy uproszczeniu”.

Mamy pełną świadomość tego, że ustawy są skomplikowane, że przepisów często jest za dużo, że jest nadregulacja, którą można oczyścić bez szkody dla polityki państwa czy podatników. To będziemy realizować w pierwszym półroczu. (…) Plan jest gotowy, wymaga zatwierdzenia przez nową panią minister - podkreślił.

Zaznaczył, że rząd walczy z mafią VAT-owską, identyfikuje zaległości.

Te sprawy wychodzą na jaw, także są kwantyfikowane. Niestety te pieniądze wyleciały za granicę. W związku z tym stan zidentyfikowanych długów VAT-owskich rośnie. Najlepiej nie kontrolować i wtedy nie ma długów VAT-owskich - ironizował.

„To niestety się działo i te statystyki były wspaniałe, bo lepiej zbić termometr niż zająć się chorobą. My wprowadzamy zmiany systemowe, które uniemożliwią wypływ wyłudzonych środków z VAT za granicę” - powiedział. Wskazał, że stosowne zmiany wejdą w życie 13 stycznia br.

Gruza odniósł się także do pytania o losy projektu nowej Ordynacji podatkowej, która została przygotowana przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego pod przewodnictwem prof. Leonarda Etela.

Po analizie projektu uznaliśmy, że wymaga on pewnych korekt na poziomie założeń. Te założenia będą w niedługim czasie przedstawiane, tak żeby lepiej ukształtować relację urzędnik-podatnik, czy państwo-obywatel i wspomóc naszą gospodarkę sprawniejszym systemem podatkowym” - wyjaśnił.

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada, że deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł, wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc.

Według projektu dochody państwa wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki 397,2 mld zł. W projekcie założono deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokości 2,7 proc. PKB. Rząd przewiduje wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc. W tzw. budżecie środków europejskich na rok 2018 ustalono, że jego dochody wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.

Ponieważ podczas drugiego czytania projektu posłowie złożyli poprawki do projektu, do prac nad projektem w środę powróci komisja finansów publicznych. Po zaopiniowaniu poprawek, w czwartek ustawa wraz z poprawkami trafi na głosowanie w Sejmie.

SzSz (PAP)