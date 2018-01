Suntago Wodny Świat - jeszcze w tym roku

Na terenie parku Suntago Wodny Świat we Wręczy pod Mszczonowem w tym roku mają być wykonane prace wykończeniowe - poinformował przedstawiciel inwestora. Planowane otwarcie największego zadaszonego parku wodnego w Europie to koniec 2018 roku.

Na terenie budowy wylano większość fundamentów i zakończono budowę płyt dennych dwóch największych basenów. Rozpoczęto przygotowania terenu pod uzbrojenie parkingów - poinformowano we wtorkowym komunikacie.

W ciągu ośmiu miesięcy 2017 roku udało się przygotować 70 proc. fundamentów” - czytamy w komunikacie. Do kwietnia zamknięte zostaną prace związane z budową stropów do poziomu zero.

Wkrótce wyłoniony zostanie wykonawca konstrukcji stalowych, w celu zamknięcia budynku i wykonania prac wykończeniowych, które są zaplanowane na ten rok.

Ee Wręczy k. Mszczonowa jest też coraz więcej elementów atrakcji, z których niedługo korzystać będą mogli odwiedzający. Na teren budowy dotarło pierwszych 55 tirów z elementami zjeżdżalni wodnych.

Suntago będzie pierwszym etapem kompleksu rozrywkowego Park of Poland. Powierzchnia całej inwestycji wyniesie 400 hektarów, z czego park wodny zajmie 20 hektarów. Obok powstanie 100-hektarowe jezioro.

W obiekcie zaplanowano 30 zjeżdżalni o łącznej długości 3,2 km, łaźnie termalne, baseny mineralne,kompleks spa oraz ponad dziesięć różnego rodzaju saun. Goście będą mieli do dyspozycji również gabinety masażu i solaria. Wszystkie atrakcje pogrupowane zostaną w trzech strefach: Relax (baseny,700 drzew), Saunaria (strefa fitnes) oraz Jamango (wodna dżungla ze zjeżdżalniami).

Inwestor, firma Global City Holdings, znany jest w Polsce m.in. z sieci kin Ciemna City. Projekt powstanie we współpracy z niemiecką Grupą Wund, która prowadzi pięć podobnych projektów.

Jeden z tych projektów, w Monachium, rocznie generuje 100 mln euro - powiedział Greidinger.

Jak przekazał inwestor, Suntago Wodny Świat będzie największym parkiem wodnym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także największym zadaszonym parkiem wodnym w Europie. Czynny codziennie, będzie mógł przyjąć do 15 tys. osób dziennie. Inwestorzy spodziewają się miliona gości rocznie.

Park wodny powstanie na 20-hektarowej działce w Mszczonowie, między autostradą A2 a drogą ekspresową S8, w odległości 40 km od Warszawy i 70 km od Łodzi. W Suntago zaplanowano 2,5 tys. bezpłatnych miejsc parkingowych i ponad 8 tys. szafek dla gości. Całkowita powierzchnia parku wodnego wyniesie 67 tys. m kw.

Koszt inwestycji to 150 mln euro. Projekt jest finansowany ze środków własnych inwestora oraz kredytów bankowych. Po ukończeniu Suntago inwestor, w ramach Park of Poland, planuje wybudować jeszcze m.in. parki tematyczne, hotele, centrum konferencyjne i handlowe, biurowce oraz apartamentowce.

Burmistrz Mszczonowa Józef Kurek mówił, że spełniło się jego marzenie.

Od lat szukaliśmy inwestora. Śmiałków było wielu, ale tylko Global City Holdings przebiło szklany sufit i doprowadziło projekt do realizacji” - przyznawał.

Global City Holdings (dawniej Cinema City International) działa w branży rozrywki i nieruchomości w Europie oraz w Izraelu. (PAP)