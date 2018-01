Kwieciński: Mieszkanie plus teraz będzie priorytetem

Taka zmiana była potrzebna, by wprowadzić osoby, które lepiej czują gospodarkę - powiedział w środę minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, pytany zmiany w rządzie. Zaznaczył, że obszarem, który „nie funkcjonował dobrze” było budownictwo

To była również potrzeba, która polegała na tym, żeby poprawić nasze relacje międzynarodowe, relacje w UE, w świecie - powiedział na antenie radiowej Trójki Kwieciński.

Minister Kwieciński, pytany o to, czy nie grozi nam bałagan w związku z tym, że mamy trzy ministerstwa zajmujące się podobnymi kwestiami (resort inwestycji i rozwoju, przedsiębiorczości i technologii, infrastruktury), odpowiedział, że wszystko zależy od tego, jak będą one zarządzane.

Kwieciński, dopytywany, komu będzie podlegać budownictwo wraz z programem Mieszkanie plus, zaznaczył, że „to pytanie do premiera”.

Podkreślił jednak, że „niewątpliwie to był ten obszar, który nie funkcjonował dobrze”.

Wskazał, że nadal jesteśmy krajem, gdzie proces inwestycyjny, budowlany trwa długo.

Mamy problemy z zagospodarowaniem przestrzennym. To budownictwo, takie trochę chaotyczne, rozlewa nam się w aglomeracjach. To nie jest tak, że nie mamy terenów. Terenów mamy na 300 mln ludzi, a tylu w Polsce nie mieszka - powiedział.

Zdaniem ministra Kwiecińskiego nad tym procesem „trzeba zapanować” zarówno od strony regulacyjnej, jak i realizacyjnej.

Program Mieszkanie plus szedł, nie ma co ukrywać, dosyć słabo, więc decyzja pana premiera jest taka, że musimy to wyraźnie postawić jako priorytet na najbliższe lata - zapowiedział.