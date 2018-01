Rekordy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Ponad 70 wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności, 5,5 mld deklarowanych nakładów inwestycyjnych oraz 3,5 tys. nowych miejsc pracy. To bilans 2017 roku w specjalnych strefach ekonomicznych zarządzanych przez ARP S.A. To również najlepsze wyniki od momentu powstania SSE EURO-PARK MIELEC oraz tarnobrzeskiej TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Wsparcie, które zapewniamy przedsiębiorcom przynosi oczekiwane rezultaty. Najlepsze w historii wyniki zarządzanych przez ARP specjalnych stref ekonomicznych potwierdzają, jak ważne jest efektywne zarządzanie i zaangażowanie wykwalifikowanego zespołu. Rekordowe, sięgające 5,5 miliarda złotych zobowiązania inwestycyjne to sukces, który jest tym większy, że inwestorami są innowacyjne firmy, wśród których jest wiele polskich MŚP. Sukcesy mieleckiej i tarnobrzeskiej SSE to również efekt spójnej polityki gospodarczej rządu, tworzącego skuteczne narzędzia do rozwijania przedsiębiorstw – podkreśla Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.