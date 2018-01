Niemców nie stać na czynsz

Rosnące czynsze i deficyt mieszkań sprawiają, że coraz więcej Niemców nie stać na wynajęcie mieszkania lub musi na ten cel przeznaczać dysproporcjonalnie dużą część dochodów - ostrzegła w środę niemiecka Caritas, rozpoczynając kampanię „Każdy potrzebuje domu”

To obecnie element naszej rzeczywistości, który może prowadzić do konfliktów społeczno-politycznych - podkreślił szef Caritas Peter Neher.

Jak wskazuje, „coraz więcej ludzi dowiaduje się, że na rynku mieszkaniowym stoi praktycznie na przegranej pozycji, albo musi przeznaczać na czynsz i koszty utrzymania mieszkania ponad jedną trzecią dochodów”.

Jeśli to zasobność portfela w coraz większym stopniu decyduje o składzie społecznym dzielnic, to prowadzi to do rozwarstwienia społecznego i osłabia więzi społeczne - dodaje Neher.