Kolejowy armageddon coraz bliżej

Podpisanie umowy na projekt modernizacji warszawskiej linii średnicowej to początek realizacji jednego z najważniejszych przedsięwzięć na kolei. Dla warszawiaków z obu stron Wisły oznacza to jednak cztery lata paraliżu komunikacyjnego miasta

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę o wartości 22 mln zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla realizacji przebudowy linii średnicowej w Warszawie. Jeśli, zgodnie z przewidywaniami, wykonawca przedstawi warianty przebudowy linii do końca tego roku, rok później zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Prace na placu budowy ruszą wtedy już w roku 2020 i będą trwały aż do 2023 roku.

Kolejowa linia średnicowa biegnie pod ziemią przez centrum warszawy. PKP PLK zamierzają przed rozpoczęciem remontu linii średnicowej zakończyć remont tak zwanej linii obwodowej, ma to odciążyć część biegnącą przez centrum na czas remontu. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy linia średnicowa w czasie przebudowy zostanie w całości zamknięta. Trzeba to przecierpieć, bo warto.

To jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza inwestycja w tym programie i najtrudniejsza inwestycja w tymże programie. Dzisiejsze podpisanie umowy na projektowanie tego przedsięwzięcia jest kamieniem milowym, który przybliża nas do momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że podróż polskimi kolejami jest podróżą absolutnie komfortową, bezpieczną i przewidywalną w czasie dojazdu” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się przepustowość linii średnicowej podmiejskiej z 14 do ponad 24 pociągów na godzinę, a przepustowość na linii dalekobieżnej będzie jeszcze większa - powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Wartość przebudowy linii średnicowej w Warszawie to ok. 1 mld zł, z czego większość zostanie sfinansowana z funduszy unijnych.

Nie możemy mówić o przebudowie linii średnicowej bez odniesienia do Centralnego Portu Komunikacyjnego. To wielkie przedsięwzięcie inwestycyjne, o którym zdecydował rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest także bardzo szeroko określone w obszarze kolejowym. Przebudowa linii średnicowej wiąże się z tym przedsięwzięciem bezpośrednio i będzie wartością dodaną do utworzenia nowoczesnego systemu komunikacyjnego naszego kraju - stwierdził minister Adamczyk.