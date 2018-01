Prognozy podwyższyli raz, podwyższą ponownie

Nie dziwi mnie, że Bank Światowy podniósł szacunki dotyczące polskiego PKB w 2018 r. do 4 proc. Według mnie to i tak może być dosyć ostrożna prognoza - powiedział w główny analityk Xelion Piotr Kuczyński

W środę Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski w 2018 r. do 4 proc.

Według raportu banku, PKB Polski wzrośnie w 2018 r. o 4 proc. W 2017 roku, według prognoz, wzrost wyniósł 4,5 proc. W październikowym raporcie Bank Światowy prognozował, że PKB Polski wzrośnie w 2017 r. o 4,0 proc., a w 2018 r. o 3,6 proc.

Nie jest to ewenement, bo wszystkie instytucje, łącznie z agencjami ratingowymi, systematycznie podnosiły te prognozy. Wcale mnie nie dziwi, że Bank Światowy też to zrobił - skomentował Kuczyński.

Jak przypomniał, w tej chwili prognoza rządowa wzrostu PKB na ten rok, która jest zapisana w ustawie budżetowej, wynosi 3,8 proc.

Według Kuczyńskiego inwestycje rządowe na pewno ruszą, bo nowe środki unijne musimy wykorzystywać, a druga połowa tej perspektywy budżetowej szybko się skończy.

Ekspert dodał, że oprócz tego mamy znakomitą koniunkturę poza Polską.

Szczególnie w Niemczech, co Polsce zawsze pomaga. Mamy duży popyt konsumpcyjny, bo płace szybko rosną, ale też mamy 500 plus i wszystkie te świadczenia socjalne - wyliczył. - Nic dziwnego, że bank podniósł prognozę do 4 proc. Według mnie to i tak może być dosyć ostrożna prognoza - ocenił.