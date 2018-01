Alior Bank i BGK wspierają polskie firmy

Alior Bank podpisał dzisiaj z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w ramach Programu Akredytyw Eksportowych. Dzięki temu Alior Bank będzie mógł bezpośrednio potwierdzać akredytywy eksportowe klientom, zaś BGK przejmie ryzyko banku zagranicznego. Tego typu współpraca banków znacząco ułatwi eksporterom realizację zamówień na rynkach o podwyższonym ryzyku.

Akredytywa jest narzędziem zobowiązującym bank importera do zapłaty określonej kwoty w zamian za dokumenty, które w jej ramach zaprezentuje eksporter za pośrednictwem swojego banku. Jeżeli okażą się one zgodne, bank otwierający akredytywę zobowiązany jest do dokonania zapłaty. Przejęcie ryzyka banku importera przez BGK poprawia bezpieczeństwo transakcji i daje Alior Bankowi nowe rozwiązania w zakresie wspierania firm poszukujących możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych.

Dzięki podpisaniu umowy z BGK Alior Bank uzyska dodatkowe możliwości wspierania współpracy polskich eksporterów z kontrahentami w krajach o podwyższonym ryzyku, co pozwoli na rozszerzenie ich działalności zarówno na bliskich, jak i dalekich rynkach, np. w Afryce – mówi Michał Chyczewski, wiceprezes zarządu, p.o. prezesa Alior Banku. - Jako bank dążymy do kompleksowej obsługi firm z sektora MŚP, więc ten instrument doskonale uzupełnia naszą ofertę – dodaje Michał Chyczewski.

Od kilku lat Alior Bank aktywnie uczestniczy w programach rządowych wspierających rozwój MŚP. Dzięki gwarancjom de minimis udzielanym przez BGK, od 2013 r. Alior Bank przyznał prawie 35 tys. kredytów o łącznej wartości ponad 12 mld zł. Coraz większy udział w finansowaniu tych programów mają środki unijne, m.in. gwarancje COSME czy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w ramach którego Alior Bank oferuje kredyty na innowacje technologiczne oraz gwarancje portfelowe dla klientów biznesowych.

Alior Bank wykorzystuje również szeroką paletę programów pomocowych i gwarancyjnych ze środków publicznych i Unii Europejskiej w celu zapewnienia firmom kompleksowego wsparcia w zakresie zbadania dostępności programów unijnych, poznania warunków otrzymania dotacji, jej pozyskania oraz skutecznego i bezpiecznego rozliczenia przed instytucją wdrażającą. W oferowanym przez Alior Bank Pakiecie Europejskim przedsiębiorcy mogą znaleźć m.in. promesy kredytowe, finansowanie pomostowe czy finansowanie wkładu własnego inwestycji realizowanej z udziałem dotacji.

Ponadto Alior Bank jest jedyną w Polsce instytucją, która podpisała umowę z BGK w zakresie finansowania dostępu do szybkiego Internetu, mogąc zaoferować klientom z branży telekomunikacyjnej tzw. pożyczkę szerokopasmową, czyli finansowanie inwestycyjne dla rozwoju sieci światłowodowych. Kredyty w kwocie od 20 tys. do 10 mln złotych udzielane są na okres maksymalnie 15 lat. Do tej pory do banku wpłynęło 29 wniosków na kwotę około 80 mln zł i wkrótce zostaną podpisane pierwsze umowy.