RPP liczy na wyższy wzrost niż prezes NBP

Wzrost gospodarczy w tym roku spowolni do ok. 3,5 proc. uważa prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński.

Spodziewam się poniżej 4 - 3,5 proc. to byłoby bardzo przyzwoite tempo wzrostu - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Członkowie RPP Jerzy Kropiwnicki i Eugeniusz Gatnar powiedzieli podczas konferencji, że spodziewają się wzrostu na poziomie 4,5 proc. w tym roku.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, wzrost PKB przyspieszy do 4,2 proc. w 2017 r. (z 2,9 proc. w 2016 r.), a następnie spowolni do 3,6 proc. w 2018 r. i do 3,3 proc. w 2019 r.

ISBNews, MS