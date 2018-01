Ubezpieczeniowy gigant się modernizuje

Grupa PZU to na polskim rynku gigant. Aż 80 proc. gospodarstw domowych, a więc prawie wszystkie, ma relacje z tą Grupą. Banki, które wchodzą w jej skład, udzieliły 165 mld zł kredytów, to ok. ¼ wszystkich.

Jednak apetyt firmy nie maleje. Chce się zmienić i dlatego Grupa PZU przygotowała nową strategię.

Żeby pomagać klientowi w ochronie tego, co jest dla niego najważniejsze, a więc życia, zdrowia, majątku i oszczędności, musimy zmienić podejście. Nie możemy mówić o naszych produktach, ale musimy rozmawiać o potrzebach klienta, o tym, jaka jest jego sytuacja. A to sprawia, że sprzedawcy muszą stać się doradcami klientów – powiedział Paweł Surówka, prezes Grupy PZU.

Zmiana podejścia do klienta oznacza, że zmieni się cała grupa, zaczynając od produktów, jakie oferuje, przez sprzedawców, aż po sposób, w jaki poszczególne spółki PZU ze sobą współpracują.

