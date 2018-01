Plan Dudy dla UE: Harmonia nie hierarchia

Pozycja Polski w UE oraz wyzwania stojące przed Unią, będą głównymi tematami dzisiejszego wystąpienia prezydenta Andrzej Dudy przed korpusem dyplomatycznym - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jak mówił, według prezydenta, Europa potrzebuje harmonii, a nie hierarchii

W czwartek wieczorem w Pałacu Prezydenckim odbędzie się noworoczne spotkanie prezydenta z Korpusem Dyplomatycznym, czyli ambasadorami akredytowanymi w Polsce. Andrzej Duda wygłosi wystąpienie dotyczące jego wizji pozycji i roli Polski w Unii Europejskiej i na świecie. Poza kwestiami europejskimi, prezydent poruszy też sprawę obecności Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz kwestie bezpieczeństwa i relacji z Polonią.

„Tezą wystąpienia prezydenta będzie przesłanie wynikające ze 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które wskazuje na to, że suwerenna Polska jest ważną częścią Europy Środkowej, a wolna, suwerenna Europa Środkowa jest ważną częścią europejskiego i globalnego porządku” - powiedział PAP Szczerski.

Jak zaznaczył, zawsze, kiedy państwa naszego regionu były wolne i suwerenne, Europa była bezpieczna i rozwijała się harmonijnie, a zawsze, gdy ta część Europy była poddawana zewnętrznym naciskom, zaborom lub innym imperialnym działaniom, wybuchały wojny. Wychodząc od tej tezy - mówił Szczerski - prezydent będzie definiował współczesne wyzwania dla Europy i świata.

„Najwięcej czasu (prezydent) poświeci przyszłości Europy, która stoi dzisiaj przed kluczową dyskusją, jak ma wyglądać jej kształt i kierunki polityki. Doświadczenie i wartości, które niesie Polska i Europa Środkowa są tu niezwykle ważne. Europa potrzebuje harmonii, a nie hierarchii” - podkreślił Szczerski.

Innymi wątkami wystąpienia prezydenta będzie kwestia tegorocznego szczytu NATO, który odbędzie się w Brukseli oraz działań Polski na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego.

„Prezydent powie także o głównych założeniach programowych naszej obecności w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz o swoich działaniach w zakresie dyplomacji ekonomicznej, czyli prezentowania polskich interesów gospodarczych na świecie” - powiedział szef gabinetu prezydenta. Jednym z ważnych wydarzeń z tego obszaru będzie udział prezydenta w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos pod koniec stycznia.

Od stycznia Polska objęła na dwa lata niestałe członkostwo w RB ONZ. W przyszłym tygodniu Andrzej Duda udaje się do Nowego Jorku, by wziąć udział w debacie otwartej wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ pod przewodnictwem Kazachstanu. Debata stanowić będzie pierwszą okazję po objęciu członkostwa do zabrania przez Polskę głosu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na szczeblu głowy państwa.

Szczerski zaznaczył, że ważnym wątkiem czwartkowego wystąpienia prezydenta będzie też Polonia oraz wspólne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości nie tylko przez Polaków w kraju, ale też przez rodaków żyjących na całym świecie.

„Prezydent będzie w tym roku spotykał się bardzo intensywnie z naszymi rodakami w najważniejszych skupiskach polonijnych, żeby to świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości objęło Polaków na całym świecie” - mówił Szczerski. Jednym z planowanych spotkań prezydenta z Polonią będzie wizyta Andrzeja Dudy na kongresie Polonii amerykańskiej w maju w Chicago.

