Sejm przyjął ustawę o elektromobilności

Sejm przyjął projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który trafi teraz do Senatu

Za przyjęciem projektu ustawy w całości głosowało 253 posłów, 165 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Łącznie głosowało 436 posłów.

Projekt ureguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ma rozwiązać m.in. problem braku infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce. Zgodnie z projektem, ma powstać system regulacyjny pozwalający na budowę publicznej infrastruktury ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym (400 tzw. szybkich ładowarek o mocy ok. 50 kW i 6 000 tzw. wolnych ładowarek), a także tankowania pojazdów CNG i LNG (104 stacje CNG i 14 stacji LNG – 33 mln zł). Inwestycje te mają się przyczynić do upowszechnienia pojazdów nisko- i zeroemisyjnych, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza” - przypomniał Sejm w sprawozdaniu z debaty.