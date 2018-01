CD Projekt: Jedno "beep" i akcje rosną

Kiedy cztery lata temu CD Projekt RED zapowiedziało nową grę - „Cyberpunk 2077” fani studia i akcjonariusze nie przypuszczali, że tak długo przyjdzie nam czekać nie tyle nawet na premierę, co na jakikolwiek sygnał o grze. Teraz to się zmieniło i krótkie uruchomienie Twittera gry rozgrzało fanów. I giełdę.

Oficjalny profil gry - Cyberpunk Game - na twitterze dał sygnał po czterech latach przerwy. Komunikat będący krótkim słowem „beep” symbolizującym uruchamianie systemu operacyjnego albo komputera poruszył internet. Nie tylko w Polsce.

W ciągu godziny polubiono go niemal 5 tys. razy i zanotował on 2,4 tys. udostępnień. Odbiło się to też na akcjach spółki - CD Projekt SA zanotował wzrosty. Firma wyceniana na 9,5 mld złotych ale ostatnio miała poważne problemy po tym jak w 2017 roku YouTuber YongYea, powołując się na informatorów z wewnątrz firmy ujawnił rzekomo fatalne warunki pracy tam panujące i brak jednolitej wizji, zarówno gdy chodziło o tworzenie „Wiedźmina 3” jak i obecnie „Cyberpunku 2077”. Rewelacje musiały zawierać elementy prawdy, bowiem do sprawy odniosło się nawet szefostwo, zbywając podejrzenia. Mimo to inwestorzy zareagowali - w wyniku spekulacji akcje spółki potaniały ze 128 złotych do 90 złotych.

Symboliczne, twitterowe „beep” jednak zmieniło sytuację i poruszyło ceną akcji. O godzinie 12:30 po serii wzrostów po tweecie ich cena sięgnęła 100,20 zł. (stanowiąc 2,09 proc.) wzrost. O godzinie 17:00 11 stycznia było to już 104,20 zł (wzrost 6,16 proc.).

Na razie jednak formalnie nic nie zmieniło się w kwestii postępów w pracach nad grą i ewentualną premierą, która ma mieć miejsce do końca 2021 roku. Jak poinformowała spółka, „beep” okazało się tylko „ćwierknieciem” z okazji piątej rocznicy premiery zwiastuna gry.

