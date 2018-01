Padła data wyborów do europarlamentu

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani zaproponuje unijnym liderom, żeby wybory do tej instytucji odbyły się 23-26 maja 2019 roku - dowiedziała się ze źródeł zbliżonych do PE

Dyskusja w tej sprawie odbyła się na posiedzeniu konferencji przewodniczących, czyli szefów frakcji PE. Decyzję o dacie wyborów podejmą przedstawiciele krajów UE.

Wybory do europarlamentu odbywają się co pięć lat. Ostatnie miały miejsce w 2014 roku. Do obsadzenia jest 751 mandatów eurodeputowanych.

PAP SZSZ