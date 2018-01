Zapobiegli wyłudzeniu 20 ton cytryn

Kaliscy i warszawscy policjanci zapobiegli oszustwu wyłudzenia 20 ton cytryn o wartości 91 tys. zł na szkodę hiszpańskiej firmy. Wpadł 63-letni obywatel Łotwy, Mundurowi ustalają zleceniodawców.

2 stycznia br. właściciel jednej z firm działających na terenie powiatu kaliskiego zawiadomił policję, że na dane jego przedsiębiorstwa nieznana osoba zamówiła od hiszpańskiego dostawcy 20 ton cytryn o łącznej wartości 91 tys. złotych.

Biznesmen o zamówionym towarze dowiedział od hiszpańskiego dostawcy, który potwierdził przyjęcie zlecenia i wysłanie towaru do Polski - powiedziała PAP rzecznik prasowa kaliskiej policji Anna Jaworska-Wojnicz.

Mężczyzna skontaktował się z hiszpańską firmą i okazało się, że ktoś posłużył się danymi jego firmy i złożył zamówienie, a cytryny miały być dostarczone na giełdę owocowo-warzywną na terenie województwa mazowieckiego.

Jak dodała, 20 ton cytryn miało zostać przeładowane do dwóch innych pojazdów ciężarowych, które czekały już na miejscu, a towar miał opuścić terytorium Polski.

W trakcie przeładunku owoców na terenie warszawskiej giełdy zatrzymano 63-letniego obywatela Łotwy.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i usłyszał już zarzut paserstwa zagrożony karą do 5 lat więzienia. Okazało się, że telefonicznie kontaktował się z kierowcą ciężarówki wiozącym owoce cytrusowe i instruował go, w które miejsce należy dostarczyć towar - wyjaśniła Anna Jaworska-Wojnicz.