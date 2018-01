Kryptowaluty: Goldman Sachs kontra Warren Buffet

Jeszcze kilka tygodni temu, Goldman Sachs, globalnie operujący megabank inwestycyjny, który zasłynął także z niejasnych operacji finansowych, które naraziły inwestorów na poważne straty, ustami swego szefa wyrażał wyraźną wstrzemięźliwość wobec prowadzenia handlu kryptowalutami na giełdach, tym bardziej sprzedaży w postaci instrumentów pochodnych. Dziś zmiękcza stanowisko. Robi to to pod prąd opinii wielu światowych ekonomistów oraz szefów banków centralnych i instytucji nadzorczych.

Goldman Sachs stoi w opozycji do renomowanych finansistów i noblistów w dziedzinie ekonomii. Gdy ci odradzają operacje kryptowalutami. Goldman w tym samym czasie puszcza w świat komunikat, że bitcoin i inne altcoiny mogą jednak stać się pewną formą tradycyjnego pieniądza. Szczególnie w krajach rozwijających się o niestabilnym systemie finansowym. Jakie kraje ma tu na myśli? Tego już nie precyzuje.

Te opinię o pieniądzu, którego nikt nigdy nie wiedział na oczy z niewielu rozumie, jak działa i skąd w ogóle się wziął oraz po co, należy odczytywać jako pozytywny sygnał dla zwolenników kryptowalut.

Od takich spekulacji odcina się legendarny multimiliarder Warren Buffet. Jest on przekonany, że ta waluta nie ma realnej wartości i nie generuje dochodów dla gospodarek.

W temacie kryptowalut mogę powiedzieć tyle, że niemal na pewno zmierza to do złego zakończenia. Kiedy to się stanie oraz jak – tego nie wiem – powiedział W. Buffett w CNBC.