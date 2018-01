Polski Fundusz Rozwoju Samorządów

PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych – którego misją jest dostarczanie Kapitału na Rozwój Samorządów - podpisał umowy inwestycyjne. Jak podkreślił obecny na uroczystości minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, Dzisiejsza uroczystość jest bardzo ważna dla naszego państwa, samorządów, jest szczególnie ważna w nowym otwarciu nowej struktury nowego rządu. PFR zapewnia, że jest w stanie zorganizować samorządom finansowanie nawet w 4 miesiące

Analiza którą zrobiliśmy wykazuje, że w mniejszych i średnich miastach postępuje stagnacja. - Natomiast my wyraźnie stwierdziliśmy duża koncentrację działań w dużych aglomeracjach miejskich i pomijanie miast mniejszych, średnich i obszarów wiejskich. Stąd nowy program jest przede wszystkim dla miast małych i średnich – podkreślił minister Kwieciński. - Dlatego bardzo cieszę się, że PFR włączył się w te działania – co było własną inicjatywą PFR, co nas bardzo cieszy. Dlatego nowa strategia jest strategią, która chce wdrażać zrównoważony rozwój w całym kraju – dodał.

PFR razem z BGK kierują nową ofertę taniego kredytowania inwestycji samorządowych ze względu na ograniczone możliwości dostępu do środków UE, często na wysokie zadłużenie samorządów, które uniemożliwia dalsze zadłużanie komercyjne. Tymczasem wartość potrzeb trzykrotnie przekracza zdolność samorządów do zadłużania.

Kapitał na rozwój od PFR ma być tą brakującą metodą w wyborze między środkami unijnymi a ofertami komercyjnymi. Jednym z nowych produktów Grupy PFR dla samorządów jest terminowa (do 20 lat) inwestycja kapitałowa Funduszu Inwestycji Samorządowych – inwestycja w akcje lub udziały spółek komunalnych. W odróżnieniu od ofert komercyjnych oferta PFR dla samorządów ma być bezpieczna, bo – w odróżnieniu od innych form - nie jest nastawiona na maksymalizację zysku. Ma być bardzo tanim finansowaniem na rozruch inwestycji w samorządach i to jego jedyna funkcja.

Pawlak dodał też, że w przypadku prostych projektów finansowania PFR pomoże samorządom domknąć projekt nawet w 4 miesiące.

Fundusz udostępnia spółkom komunalnym kapitał na inwestycje i wsparcie analityczne w okresie inwestycji, co dalej umożliwi poprawę kondycji finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego i odblokowanie ich możliwości finansowych.

Jak podkreślił minister Kwieciński, połowa inwestycji w naszym kraju to inwestycje samorządowe, co nie jest typowe wśród krajów Unii.

Co dla nas jest bardzo ważne – by nie koncentrować się tylko na funduszach unijnych. W ramach tych działań, przewidzianych na wspieranie polityki miejskiej przeorientowaliśmy część działań na te właśnie miasta. Znacznie większe znaczenie dla przyszłości ma budowa nowych instrumentów, które będą wspierały głównie rozwój miast małych i średnich – powiedział Kwieciński.

Tymczasem małe i średnie miasta miały być, w jego ocenie, ignorowane przez poprzednią ekipę rządzącą.

Pierwsza została podpisana z gminami Nowy Sącz, Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka, Korzenna, dzięki której fundusz PFR dokona inwestycji w spółkę Sądeckie Wodociągi. Druga inwestycja dotyczy także rozbudowy infrastruktury wodno-kanlizacyjnej w Limanowej, gdzie fundusz stanie się udziałowcem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Łączna wartość obu inwestycji wynosi 50 mln złotych.

PFR (za pośrednictwem Funduszu Inwestycji Samorządowych) zainwestuje w Sądeckie Wodociągi oraz Miejskie Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej, obejmując pakiety mniejszościowe w tych spółkach. Pozyskane środki samorządy zamierzają przeznaczyć na realizację strategicznych inwestycji dla swoich mieszkańców. Inwestycja Polskiego Funduszu Rozwoju ma maksymalnie 20-letni horyzont inwestycyjny.

Dodatkowo do 11 stycznia 2018 r. Polski Fundusz Rozwoju zawarł ponad 20 umów o współpracy i zachowaniu poufności z jednostkami samorządu terytorialnego, które rozważają współpracę z podmiotami takimi jak Polski Fundusz Rozwoju.

Obecni dziś na uroczystości samorządowcy podkreślali, że z oferty PFR należy korzystać jak najszybciej.

Wystarczy chyba już muzeów w Krakowie. Nam potrzeba 100 km drogi. Dlatego zwracam się do wszystkich samorządowców , by uczestniczyli w tym projekcie. To ogromna szansa – powiedział prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. - To są pieniądze nieznaczone. Trzeba po nie sięgać. Musimy szukać takich wytrychów, żeby nam Unia czegoś nie zarzuciła. Te pieniądze dziś przeznaczone na samorządy, tak sobie marzę, że te pieniądze zostaną umorzone… - To chyba zależy jaki rząd będzie – ktoś mu przerwał. - No przecież wiadomo jaki będzie – skwitował Nowak.