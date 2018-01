3 tysiące nowych miejsc pracy na Pomorzu

Ponad 3 tys. nowych miejsc pracy, z tego ponad połowa w przemyśle elektronicznym powstało w 2017 r. w województwie pomorskim dzięki 14 inwestycjom zrealizowanym z pomocą Invest in Pomerania. Ok. 1,4 tys. miejsc powstało w centrach biznesu

2017 rok był rekordowy pod względem nowych miejsc pracy i inwestycji dla przemysłu - podkreślił Wojciech Tyborowski, dyrektor Invest in Pomerania - inicjatywy non-profit oferującej kompleksową obsługę inwestycji zagranicznych. Dla działającej od siedmiu lat inicjatywy był to najlepszy rok. Od 2011 zespół Invest in Pomerania obsłużył 805 zapytań inwestorskich, które zaowocowały 83 zakończonymi projektami.

Według Milken Institute Pomorskie jest na czwartym miejscu wśród najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów Europy. Jednym z kryteriów oceny był całkowity wzrost miejsc pracy w ostatnich siedmiu latach. Pod tym względem województwo uplasowało się na drugim miejscu spośród przebadanych regionów.

Poinformowano, że w 2017 r. ponad 1,6 tys. miejsc pracy powstało dzięki rozbudowie już istniejących zakładów elektronicznych w Kwidzynie, Lacroix Electronics i Jabil oraz Flex w Tczewie. Swój zakład w Baninie otworzyła spółka Control Solutions (branża automotive) a niedaleko Chwaszczyna Ultrafog - szwedzki producent systemów przeciwpożarowych dla sektora morskiego buduje zakład produkcyjny, gdzie znajdzie się m.in. stanowisko badawcze i testowe, drugie tego typu w Europie.

Najszybciej rozwijającą się gałęzią pomorskiego biznesu jest branża usług wspólnych. W sektorze BSS (usług dla biznesu) w ubiegłym roku powstało ponad 1,4 tys. miejsc pracy, głównie w centrach usług wspólnych oraz placówkach badawczo-rozwojowych. Swoje centra otworzyli m.in. austriacki Swarovski, japoński Ricoh oraz In4mo i Benetel.

W minionych siedmiu latach bezrobocie w województwie spadło z 13,2 proc. do 5,5 proc. i obecnie jest 1 procent mniejsze niż ogólna stopa bezrobocia w Polsce. Województwo pomorskie odnotowało także drugi najwyższy wzrost liczby pracujących w kraju - w II kwartale 2017 roku wyniósł on 23,8 proc. (w porównaniu do całości kraju: 5,7 proc.). Obecnie liczba zatrudnionych jest o prawie trzysta tysięcy wyższa niż w 2011 roku. W Trójmieście z każdym rokiem wzrasta liczba pracowników z kraju i zagranicy, którzy zdecydowali się na przeprowadzkę ze względu na atrakcyjne oferty pracy.

Rozwijający się rynek stwarza dalsze zapotrzebowanie na pracowników, już nie tylko w branży IT, ale także w produkcji.

Tyborowski powiedział, że fundacja szacuje, że w 2018 r. powinno się udać zrealizować około dziesięciu projektów inwestycyjnych, które mogą przyczynić się do powstania ok. dwóch tysięcy nowych miejsc pracy.

Rok 2018 rozpoczynamy już z trzema firmami, które podjęły decyzje inwestycyjne. Projekty te ogłosimy prawdopodobnie w pierwszej połowie roku - ujawniła Anna Rajzer z Invest in Pomerania. Dodała, że trwają rozmowy z kilkoma innymi przedsiębiorstwami.

PAP, mw