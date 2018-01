M. Wild przejdzie do ministerstwa infrastruktury

Dotychczasowy pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild będzie sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury - dowiedziała się nieoficjalnie PAP

27 kwietnia br. wydano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. Został nim Mikołaj Wild.

Na początku listopada rząd przyjął uchwałę ws. „Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej”. Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Port ma powstać na ok. 3000 ha gruntów. Obiekt wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i kolejową ma kosztować ok. 30-35 mld zł. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejnych osiem lat, czyli powinien być otwarty w 2027 r.

Prezydent Andrzej Duda powołał we wtorek nowy gabinet premiera Mateusza Morawieckiego. Powstał nowy resort: Ministerstwo Infrastruktury, na czele którego stanął Andrzej Adamczyk.

