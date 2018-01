LINK4 laureatem godła Inwestor w Kapitał Ludzki 2017

LINK4 został uhonorowany prestiżowym godłem Inwestor w Kapitał Ludzki 2017. Najwyżej ocenione zostały relacje w firmie i ogólna satysfakcja z wykonywanej pracy. Oficjalne przyznanie certyfikatu odbyło się 10 stycznia podczas uroczystej gali

Wskaźnik Inwestor w Kapitał Ludzki 2017 dla LINK4 wyniósł 74 proc. i był wyższy o 4 punkty procentowe od progu pozytywnej certyfikacji. Biorący udział w badaniu pracownicy firmy najwyżej ocenili obszar ogólnej satysfakcji (77 proc.) i relacji rozumianych jako wzajemna komunikacja i współpraca (75 proc.).

Jesteśmy niezwykle dumni z tego certyfikatu. To wyróżnienie potwierdza wysoki poziom zaangażowania pracowników, który w wewnętrznych badaniach wyniósł 82 proc. – tłumaczy Agnieszka Balcerska, Dyrektor Pionu HR w LINK4. – To, w jaki sposób firmę postrzegają osoby, które ją tworzą, jest wyznacznikiem perspektyw jej rozwoju. Widzimy ogromny potencjał w naszym zespole i będziemy niezmiennie tworzyć warunki do jego uwalniania – dodaje.