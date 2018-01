Zamknięcie dnia na giełdzie - czwartek

WIG 20 zakończył czwartkową sesję prawie 1-proc. zwyżką. Na plusie znalazło się aż 19 z 20 największych spółek. Wzrostem na warszawskim parkiecie wyróżnił się CD Projekt. Drugi dzień z rzędu mocno w dół poszły notowania Kruka

WIG 20 zwyżkował na zamknięciu o 0,93 proc. do 2.534,56 pkt. WIG poszedł w górę o 0,76 proc. do 65.379,88 pkt, a mWIG 40 wzrósł o 0,49 proc. do 4.911,50 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 1.093 mln zł, z czego prawie 783 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów jest PKO BP (170 mln zł). Kurs spółki zwyżkował o 1,7 proc.

Aż 19 spośród 20 największych spółek zakończyło sesję na plusie, a wzrostom przewodziły Tauron (+1,9 proc.) oraz PKO BP. Pod kreską znalazły się notowania CCC (-0,9 proc.).

Analitycy Citi obniżyli rekomendację dla JSW do sprzedaj” z „neutralnie”, wyznaczając cenę docelową akcji spółki na poziomie 80 zł. Kurs JSW zwyżkował na zamknięciu o 0,1 proc. do 104,60 zł.

Do końca stycznia Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce wyłonić doradcę, który wspomoże spółkę w procesie wyboru ścieżki refinansowania obecnego zadłużenia. Na luty zaplanowano serię spotkań z instytucjami finansowymi, m.in. EBI i bankami chińskimi - poinformował w czwartek prezes JSW Daniel Ozon.

Wśród spółek z mWIG 40 najmocniej w górę poszły notowania CD Projektu. Kurs spółki wzrósł na zamknięciu o 6,2 proc. do 104,20 zł i znalazł się na najwyższym poziomie od końca listopada.

W środę o godzinie 15.00 na twitterowym koncie gry Cyberpunk 2077 pojawił się wpis o treści „beep„. Jak poinformowało biuro prasowe CD Projekt, tweet został opublikowany w piątą rocznicę premiery zwiastuna gry.

Drugi dzień z rzędu najmocniej w dół wśród spółek z mWIG 40 (-5,3 proc. do 218,80 zł) poszły notowania Kruka, który w środę rano podał szacunkowe wyniki za 2017 r.

Analitycy Wood & Company rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Echo Investment od zalecenia „kupuj”, wyznaczając cenę docelową akcji spółki na poziomie 6,8 zł. Wycena spółki rośnie o 2,9 proc. do 5,04 zł.

Środowe walne zgromadzenie Monnari Trade podjęło uchwałę ws. skupu do 20 proc. akcji własnych, po cenie nie niższej od 0,1 zł i nie wyższej niż 22 zł za sztukę - wynika z opublikowanych przez spółkę uchwał. Skup akcji może trwać do 5 lat. Kurs spółki zwyżkował na zamknięciu o 2,8 proc. do 8,80 zł.

PAP Biznes, mw