Inkubator poszukuje kolejnych startupów

Do 2 lutego br. młodzi przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swój start-up mogą zgłaszać się do Samsung Inkubatora w Rzeszowie. Preferowane są firmy zajmujące się m.in. Internetem Rzeczy czy przemysłem 4.0

Jak poinformował rzecznik prasowy Samsung Polska Olaf Krynicki, szansę na dołączenie do inkubatora mają osoby, które mają już opracowaną koncepcję modelu biznesowego, posiadają już wstępny prototyp techniczny lub dopiero nad nim pracują i szukają pomocy w rozwinięciu swojego pomysłu.

Zgłoszenia można składać do 2 lutego 2018. Formularz aplikacyjny i kryteria są dostępne na stronie: https://inkubatorrzeszow.pl/aplikuj/

Lista zespołów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji zostanie ogłoszona 8 lutego. Młodzi przedsiębiorcy będą mieli tydzień na przygotowanie się do zaprezentowania swojego pomysłu przed jury składającym się z przedstawicieli firmy Samsung, Politechniki Rzeszowskiej i Doliny Lotniczej, którzy są partnerami inkubatora. Wyniki rekrutacji zostaną podane 19 lutego br.

Samsung Inkubator rozpoczął działalność w kwietniu 2017. Do tej pory w projekcie wzięło udział 33 start-upów.

Jak zapowiedział Krynicki, produkty firm, które działają w inkubatorze już niedługo zostaną wprowadzone na rynek. Projekty, które są rozwijane w Rzeszowie dotyczą m.in.: wykrywania odłamków na pasach startowych lotnisk, wczesnego ostrzegania przed wyciekiem substancji szkodliwych dla środowiska z urządzeń chłodniczych czy interaktywnej koszulki dla sportowców, która sprawdza parametry ludzkiego ciała.

Młodzi przedsiębiorcy w inkubatorze mogą liczyć m.in. na pomoc menedżerów z firmy Samsung. W inkubatorze zapewniony jest sprzęt, taki jak np. lutownice potrzebne do produkcji prototypów, a także pralki, lodówki, roboty, telewizory. Chodzi o to, by można wykorzystywać je np. w Internecie Rzeczy i eksperymentować z nimi.

PAP, mw