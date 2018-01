Kwieciński: koordynuję politykę społeczno-gospodarczą

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie bardzo silnie koordynowało całą politykę społeczno-gospodarczą naszego państwa. Najważniejszym zadaniem będzie skuteczne wdrażanie rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - podkreśli w czwartek szef resortu, Jerzy Kwieciński

Minister spotkał się z przedsiębiorcami w Centrum Kongresowym Targów Kielce, na zaproszenie świętokrzyskiej loży Business Centre Club i wojewody Agaty Wojtyszek.

Kwieciński ocenił, że rząd - mimo zmian jakie nastąpiły w tym tygodniu - jest rządem kontynuacji.

Realizujemy to, co z jednej strony zapowiadało kierownictwo PiS - znacznie silniejszą orientację na gospodarkę, znaczenie silniejsze zainteresowanie sprawami europejskimi. To znalazło swój wyraz w przeprowadzonych zmianach, i w tym, czym rząd będzie się zajmował w najbliższych miesiącach i latach - dodał. - Taki akcent na gospodarkę, gdzie owoce wzrostu gospodarczego będą płynęły nie tylko do najbogatszych regionów, do najbogatszej części społeczeństwa, ale do całego społeczeństwa. To jest credo naszego rządu - podkreślił.