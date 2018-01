Policja będzie chronić dzieci w czasie ferii

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński prosi policję, by zwróciła szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych; pismo w tej sprawie skierował do komendanta głównego policji.

„Zwróciłem się do komendanta głównego polskiej policji (nadinsp. Jarosława Szymczyka) wczoraj ze specjalnym pismem z prośbą, żeby w tym czasie - od 15, a właściwie od 12 (…) stycznia do 25 lutego, czyli do końca ferii w różnych województwach, szczególnie zająć się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży” - powiedział wiceminister MSWiA w piątek w TVP Info.

Zgodnie z jego zaleceniami, policja będzie miała za zadanie m.in. „czuwać nad bezpieczeństwem na szlakach komunikacyjnych, na drogach”, zwiększyć liczbę patroli i zwrócić szczególną uwagę „na miejsca wypoczynku, na stoki narciarskie, gdzie będzie młodzież wypoczywała”.

„Chodzi też o sprawdzanie sprawności technicznej środków transportu, którymi będzie młodzież przewożona, trzeźwości kierowców, przestrzegania przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwo na dworcach, stacjach, tam, gdzie będzie młodzież się przemieszczała i gdzie będzie wypoczywała” - wyjaśnił Zieliński.

Przypomniał również, że za bezpieczeństwo osób korzystających ze stoków narciarskich „odpowiedzialność główną biorą właściciele i administratorzy tych stoków”.

„Prosiłem pana komendanta głównego policji, żeby przekazał te dyspozycje komendantom wojewódzkim, a za ich pośrednictwem także dalej, do wszystkich struktur terenowych policji” - mówił wiceszef MSWiA. „Cała polska policja będzie nad tym czuwała, ale nic nie zwalnia organizatorów wyjazdów feryjnych, samej młodzieży, rodziców, wszystkich, którzy będą mieli w tym udział, z czuwania nad bezpieczeństwem” - podkreślił.

Wiceminister życzył „wszystkim dzieciom, młodzieży dobrego wypoczynku, ale także wypoczynku bezpiecznego”.

Ferie zimowe przewidziane są w czterech terminach; w pierwszych czterech województwach ruszają w najbliższą sobotę. W pozostałych rozpoczną się one za tydzień, dwa tygodnie lub za cztery. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, w zależności od województwa, nastąpi między 13 stycznia a 25 lutego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to wówczas w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Z tej reguły są wyłączone tylko województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

PAP/ as/