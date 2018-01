Karta Dużej Rodziny w smartfonie

Karta dająca prawo rodzinom z co najmniej trójką dzieci do zniżek m. in. w sklepach czy placówkach kulturalnych jest już dostępna jako aplikacja mobilna.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta uprawnia także do dodatkowych zniżek na stacjach PKN Orlen - porozumienie w tej sprawie podpisało w piątek MRPiPS. Dzięki temu posiadacze Karty otrzymają: rabat 8 gr przy zakupie 1l zwykłego paliwa, rabat 10 gr przy zakupie 1l paliwa Verva, rabat 20 proc. na zakupy produktów gastronomicznych z oferty Stop Cafe oraz rabat 20 proc. na zakupy w myjni.

Jak podkreśliła na konferencji prasowej Rafalska, KDR jest ważnym instrumentem polityki rodzinnej. Wskazała, że dlatego istotne jest szukanie partnerów, dzięki którym KDR będzie dla rodzin atrakcyjna, wygodna, funkcjonalna i dostępna. O rozwój sieci Partnerów Karty zadba Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Chcemy, żeby Karta Dużej Rodziny była dostępna nie tylko w dużych miastach, aglomeracjach, bo to jest stosunkowo łatwe, ale żeby w całej Polsce, w mniejszych miejscowościach, małych miejscowościach i średnich mógł być sklep obuwniczy, spożywczy, nie tylko sieciowy, w którym można skorzystać z KDR - powiedziała szefowa resortu. Dodała, że dzięki aplikacji mobilnej, która została zaprezentowana podczas konferencji, korzystanie z Karty staje się o wiele prostsze. Aplikacja mobilna pozwoli posiadaczom Karty wyszukać interesujące zniżki oraz otrzymywać powiadomienia o nowych ofertach, wyszukiwać informacji o nowych Partnerach Karty Dużej Rodziny, ofert Partnerów, a także innych informacji związanych z Kartą - wyjaśniał podczas konferencji wiceminister rodziny i pracy Bartosz Marczuk. Korzystanie z Karty będzie możliwe maksymalnie po 24 godzinach od jej przyznania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika.

Wnioskując o KRD będzie można wybrać Kartę w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub w jednej z tych form. Przy czym wybranie drugiej formy w późniejszym terminie będzie się wiązać z wniesieniem opłaty 9,21 zł. Wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny złożył wniosek o tradycyjną, plastikową KDR do 31 grudnia ubiegłego roku, a wniosek o wydanie Karty w formie elektronicznej złożył do 31 grudnia 2019 r.

Z Karty w formie elektronicznej będą mogli skorzystać także jej dotychczasowi posiadacze – wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku.

Według nowych przepisów, które zaczęły obowiązywać z początkiem tego roku, aby otrzymać dostęp do aplikacji KDR wymagane jest podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Ministerstwo podaje, że dane są niezbędne do założenia konta i aktywacji Karty na urządzeniu mobilnym. Ponadto, dane będą niezbędne do odblokowania konta w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika.

Z początkiem roku zmieniły się także zasady korzystania z Karty. W myśl przepisów obowiązujących do końca roku, KDR dla dziecka uczącego się w szkole wyższej będzie przyznawana do końca roku akademickiego, w którym planowane jest ukończenie przez niego nauki. Od przyszłego roku Karta będzie ważna do 30 września, w którym jest planowane zakończenie nauki.

Nowelizacja dotychczasowego prawa sprawiła, że od 2019 r. z Karty będą mogły korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Od stycznia tego roku został rozszerzony krąg cudzoziemców posiadających prawo do Karty o osoby, które mają zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w celu połączenia z rodziną.

Jak podaje ministerstwo, do tej pory wydano prawie 1,9 mln Kart dla 417 tys. rodzin wielodzietnych. Zniżki oferuje ponad 3,3 tys. firm i instytucji w ponad 14 tys. lokalizacjach. (PAP)