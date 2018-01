Ropociąg Pomorski pod specjalnym nadzorem

W ciągu trzech miesięcy będzie gotowy projekt specustawy dedykowanej drugiej nitce ropociągu Pomorskiego z Gdańska do Płocka - zapowiedział pełnomocnik ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski

Budowa 240 km magistrali ropociągowej z Gdańska do Płocka jest jedną z najważniejszych inwestycji polskiego operatora przesyłu paliw płynnych - Grupy PERN. Spółka chce ją zbudować ze względu na to, że polskie rafinerie coraz częściej stawiają na dywersyfikację dostaw ropy do Polski i zwiększają jej dostawy z morza. Dzięki nowej nitce, ropa z tankowców będzie mogła szybko i bezpiecznie trafić do rafinerii.

Naimski podkreślił, że inwestycja jest podyktowana bezpieczeństwem rafinerii płockiej i jej właściwego funkcjonowania - to zaś ma duży wpływ na paliwowe bezpieczeństwo kraju.

Będziemy w krótkim czasie przygotowywali ustawę specjalną, która jest dedykowana tej inwestycji, wzorowaną na podejściu - stosowanym skutecznie przy budowie gazociągów - zapowiedział.

Pełnomocnik dodał, że ustawa specjalna dla inwestycji liniowych, „jest bardzo pomocna i potrzebna”, choć inwestor stara się jej nie stosować, „jeśli to nie jest konieczne”.

Naimski zapowiedział, że w „krótkim czasie”, ok. trzech miesięcy, powstanie projekt.

Specustawy dotyczące inwestycji w infrastrukturę czy to gazową, czy energetyczną mają na celu przyspieszenie tego procesu. Wprowadzają regulacje, które przyspieszają i upraszczają procedury administracyjne, dzięki czemu inwestycje - szczególnie istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa czy też ważny interes ogółu - mogą być realizowane szybciej.

Specustawy przewidują m. in wywłaszczenie - za odszkodowaniem - właściciela czy dzierżawcę wieczystego gruntu, przez który przebiega dana inwestycja.

SzSz (PAP)