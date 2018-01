Kosmiczny rachunek za komórkę Gronkiewicz-Waltz

49 tys. zł za komórkę! W skali budżetu Warszawy kwota jest niewielka, ale… co trzeba robić, żeby nabić taki rachunek?

Jak podaje strona tustolica.pl, księgowi stołecznego ratusza musieli się bardzo zdziwić, gdy w lipcu ubiegłego roku przejrzeli rachunek za służbowe urządzenia (smartfona, tablet itp.) Hanny Gronkiewicz-Waltz. Operator komórkowy wystawił urzędowi miasta fakturę na dokładnie 48.981,43 zł. Urzędnicy jednak nie musieli martwić się nadto, gdyż za Hannę Gronkiewicz-Waltz rachunek zapłacili mieszkańcy Warszawy ze swoich podatków. Tak samo jak wszystkie inne.

Izraelski trop

Portal poprosił o podanie wydatków prezydent i jej zastępców w trybie dostępu do informacji publicznej, niczego nie sugerując. W odpowiedzi urzędnicy sami wyjaśnili, że wysokie kwoty są związane z opłatami roamingowymi, które np. w Stanach Zjednoczonych i Izraelu są bardzo wysokie. Trudno powiedzieć, dlaczego wymieniono akurat te dwa państwa, ale wzmianka o Izraelu poniekąd potwierdza nieoficjalne informacje dziennikarzy, że prezydent Gronkiewicz-Waltz nabiła rekordowy rachunek właśnie w Izraelu. Rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk twierdzi jednak, że główną przyczyną był służbowy wyjazd do Nowego Jorku, podczas którego prezydent zdalnie zarządzała urzędem.

Często jeżdżę do USA, ale do głowy by mi nie przyszło, żeby rozmawiać na roamingu - mówi jeden z wysokich rangą urzędników warszawskiego ratusza. - Podłączam się do wi-fi i używam Skype’a albo Messengera. Jakość jest może nieco gorsza, ale bez problemów się porozumiewam - komentuje anonimowo urzędnik.