Róża Thun obraziła się za "szmalcownika"

Złożę pozew przeciwko Ryszardowi Czarneckiemu - zapowiedziała w sobotę europosłanka Róża Thun (PO). Jest to reakcja na słowa Czarneckiego, który nazwał Thun „szmalcownikiem” w związku z jej wypowiedziami nt. sytuacji polityczno-społecznej w Polsce

Europosłanka PO wystąpiła w materiale niemiecko-francuskiej telewizji Arte nt. sytuacji polityczno-społecznej w Polsce pod rządami PiS. Pokazano w nim m.in. fragmenty antyrządowych demonstracji.

O demokrację w Polsce walczyliśmy od dekad, a oni (PiS) chcą to wszystko zniszczyć. Jak tak dalej pójdzie, w Polsce nastanie dyktatura (…). Jak się raz zniszczy demokrację i wolność, to nie wiem jak to odbudować (…). Jestem przekonana, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej - powiedziała Thun w reportażu.

Europoseł i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki (PiS) komentując wypowiedzi Thun powiedział 3 stycznia w wywiadzie dla portalu niezalezna.pl:

W sobotę Róża Thun była pytana w RMF FM o to, czy zamierza pogodzić się z europosłem Ryszardem Czarneckim, po tym, jak ten nazwał ją „szmalcownikiem”. „Nie bagatelizowałabym tego, nie można tego traktować w kategorii kłótni” - odparła Thun.

Jeśli (wice)przewodniczący Parlamentu Europejskiego przestrzeń publiczną paskudzi tak ohydnymi zdaniami, to to jest bardzo poważna sprawa” - argumentowała. Jak dodała, „nie można tego lekceważyć Złożę pozew , bo pan Czarnecki nie zamierza wycofywać żadnych swych słów i jest z nich szalenie zadowolony - zapowiedziała.

Jak przekonywała Thun, film telewizji Arte „jest merytoryczny, a reżyserka ma prawo widzieć Polskę tak, jak widzi”.

Proszę o cytat, gdzie obrażam Polaków? - dopytywała Thun na antenie RMF FM. Na uwagę prowadzącego, że wypowiada tam słowa o dyktaturze, Thun odparła, że „tak właśnie myśli”.

Ja tak uważam, że to jest rząd, który dąży do autorytaryzmu, albo do dyktatury; jeżeli się niszczy trójpodział władzy, to jest koniec z demokracją i ma się do czynienia z dyktaturą - powtórzyła swoje stanowisko europosłanka. Nie mówię, że już mamy dyktaturę, ale że idziemy w kierunku dyktatury - i to samo mówię w tym filmie - zaznaczyła.