KNF zatwierdziła aneks do prospektu obligacji Orlenu

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła aneks do prospektu publicznych emisji obligacji PKN Orlen dla inwestorów indywidualnych. Aneks został przygotowany z uwagi na ogłoszone wcześniej przez spółkę dobrowolne, warunkowe wezwanie na akcje czeskiego Unipetrolu

PKN Orlen przypomniał, że prospekt emisyjny jego obligacji został zatwierdzony przez KNF w lipcu 2017 r.

Aneks został sporządzony w związku z rozpoczęciem procedury ogłoszenia i przeprowadzenia przez PKN Orlen dobrowolnego warunkowego wezwania na akcje spółki Unipetrol” - poinformował w sobotę płocki koncern.

Spółka podała, że aneks zostanie opublikowany na jej stronie internetowej w zakładce relacji inwestorskich, obejmującej dane, dotyczące prospektu emisyjnego „obligacje dla inwestorów indywidualnych 2017”.

PKN Orlen, który posiada 62,99 proc. akcji Unipetrolu, ogłosił wezwanie do sprzedaży wszystkich pozostałych akcji tej czeskiej spółki w połowie grudnia zeszłego roku, oferując 380 CZK za akcję. Okres przyjmowania zapisów wyznaczono od 28 grudnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 r., a rozliczenie transakcji zaplanowane jest na 23 lutego 2018 r.

Jak zastrzegł wówczas PKN Orlen, oferta dojdzie do skutku pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę co najmniej 90 proc. udziałów w akcjonariacie Unipetrolu - dojście do poziomu 90 proc. akcji będzie kosztowało 3,05 mld zł, a do 100 proc. 4,2 mld zł. Docelowo płocki koncern zamierza kupić wszystkie akcje Unipetrolu i wycofać spółkę z praskiej giełdy.

Dzięki przejęciu pełnej kontroli nad Unipetrolem będziemy mogli w przyszłości w znacznie większym stopniu wykorzystywać korzyści synergiczne realizowane poprzez projekty optymalizacyjne i wzmocnione zarządzanie segmentowe - uzasadniał plany PKN Orlen prezes tej spółki Wojciech Jasiński, zarazem przewodniczący rady nadzorczej Unipetrolu.

W 2017 r., po kwietniowej zgodzie rady nadzorczej i zatwierdzeniu w lipcu przez KNF prospektu, PKN Orlen rozpoczął drugi w historii tej spółki program emisji obligacji detalicznych. Cały program przewiduje emisję obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł. Jak informował wcześniej płocki koncern, „parametry poszczególnych emisji będą na bieżąco dostosowywane do oczekiwań rynkowych oraz potrzeb koncernu”.

Dotychczas, w ramach obecnego programu, na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych dopuszczono do obrotu dwie serie obligacji PKN Orlen - w październiku 2017 r. 4-letnie serii A, a w grudniu 2017 r. 5-letnie serii B. Wartość obu tych emisji wyniosła po 200 mln zł - dwie serie, po 2 mln papierów dłużnych, obejmowane były po cenie emisyjnej 100 zł za jedną obligację.

W 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.

Dotychczas PKN Orlen przeprowadził też dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro.

Zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, PKN Orlen podkreślał, że „koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju”.

SzSz (PAP)