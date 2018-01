Premier: Czas by polskie firmy wyszły za granicę

Cel naszej ekipy politycznej jest jeden - silniejsza gospodarka, silna Polska, silne społeczeństwo po to, żebyśmy mogli więcej znaczyć w Europie - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki, odbierając Super Wektora 2017 - nagrodę Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Premier podkreślił, że nagroda, którą otrzymał jest „zobowiązaniem do tego, żeby jeszcze lepiej starać się wytyczać rzeczywiście wektory polskiej gospodarki”.

Cel nasz, cel przedsiębiorców, cel biznesu i cel naszej ekipy politycznej jest jeden - silniejsza gospodarka, silna Polska, silne społeczeństwo po to, żebyśmy mogli więcej znaczyć w Europie - powiedział Mateusz Morawiecki.

Pracodawcy RP przyznali swoją nagrodę premierowi za to, że „najpierw nakreślił odpowiednią strategię - Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a następnie przekonał do jej realizacji siły polityczne. Za to, że oddał w niej należne miejsce przedsiębiorcom, bez których rozwój Polski nie jest możliwy”.

Morawiecki poinformował, odbierając statuetkę, że w swoim życiu prowadził zarówno małą, jak i dużą firmę i dlatego wie, że czasami administracja publiczna rozmija się z oczekiwaniami przedsiębiorców.

Czasami też przedsiębiorcy rozmijają się z oczekiwaniami administracji, tak też bywa. Na przykład wydaje im się, że płacą za wysokie podatki. Nie jest tak, że płacą za wysokie podatki; jesteśmy na szóstym miejscu od końca w UE, jeśli chodzi o wysokość podatków - zauważył premier.

Mówił, że gdyby miał wyznaczyć jeden zasadniczy czynnik łączący wszystkie kraje, które w ciągu ostatnich 30-40-50 lat odniosły największy sukces gospodarczy, to wskazałby na bardzo bliską współpracę z administracją publiczną, czyli politykami.

Powinniśmy wiedzieć, że płyniemy na jednej łódce - zaznaczył szef rządu. Zwrócił przy tym uwagę na brak głosu polskich firm w Brukseli, w której powstaje 70 proc. legislacji obejmującej także Polskę. Nie ma tam waszego głosu, bo nie ma samorządu gospodarczego, który byłby w miarę zintegrowany, jednolity, chociażby na poziomie branżowym, rzeczywiście reprezentatywny - mówił Morawiecki. Brak naszego lobbyingu w Brukseli zdecydowanie nas osłabia - dodał.

Według niego ważnym celem rządu jest, aby polskie firmy miały odwagę wychodzić za granicę.

W ciągu dwóch lat zrealizowaliśmy w dużym stopniu solidaryzm społeczny. Teraz jest czas na solidaryzm gospodarczy. Chcę, żebyście wiedzieli, że ja wierzę głęboko w to, że właśnie płyniemy na jednej łódce, że jesteśmy dla was (…). My chcemy działać w waszym interesie, bo wasze szanse za granicą właśnie zależą od tego, jak skuteczni będziemy my również za granicą, przede wszystkim w Brukseli, w Waszyngtonie, ale nie tylko - deklarował.

Zauważył, że kiedy niemieckie lub francuskie firmy wychodzą za granicę, to „zabierają ze sobą” małe i średnie. Dlatego, według niego, małe i średnie firmy „muszą być perłą w koronie naszej przedsiębiorczości, bo tylko tak zbudujemy bardzo mocną polską gospodarkę”.

Premier obiecał, że w ciągu najbliższych miesięcy zostanie skutecznie wdrożona Konstytucja Biznesu, a rząd będzie słuchał przedsiębiorców.

Bo spójna polityka jest w naszym wspólnym interesie, bo innowacyjna gospodarka jest w naszym wspólnym interesie. Wykwalifikowani pracownicy, którzy więcej zarabiają, są też w naszym wspólnym interesie. Jedziemy jednym pociągiem, płyniemy na jednej łódce - podkreślił. Zaznaczył, że widzi unikalną szansę, której jeszcze przed nami nie było.

Dodał, że wektor co prawda nie ma punku zaczepienia, ale ma wyraźny kierunek.

Cieszę się, że jest nastawiony na ten jeden cel: silną gospodarkę - podsumował.

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski mówił, że znakiem rozpoznawczym Morawieckiego jest jego talent, charakter i profesjonalizm zawodowy, na którym skorzystały firmy, dla których pracował obecny premier.

Był on przy tym, być może całkiem nieświadomie, pionierem tak obecnie silnego trendu etyki w biznesie - zwrócił uwagę szef Pracodawców RP. Wskazał, że zdobytą wiedzę i doświadczenie widać wyraźnie w publikacjach Morawieckiego. Są one dziś mapą drogową dla wielu ludzi związanych z gospodarką, niestety nie dla wszystkich - mówił.

Podkreślił, że premier Morawiecki „jak mało kto rozumie przedsiębiorców”.

Ideowość, twardy charakter, wiedza, zasady, to idealny pakiet lidera, przywódcy nie tylko w biznesie, kogoś, kto może wytyczyć drogę zarówno w gospodarce, jak i społeczeństwu - zaznaczył.

Wektory 2017 trafiły do 11 laureatów - osobistości oraz instytucji, które w ubiegłym roku osiągnęły wyjątkowe sukcesy lub zaważyły na rozwoju polskiej gospodarki.

Wektora otrzymała firma Provident „za wieloletnie utrzymywanie pozycji lidera na rynku finansów osobistych oraz nieustanne wprowadzanie nowych rozwiązań w funkcjonowaniu branży”.

Wojciechowi Faszczewskiemu, prezesowi spółki PEPEES statuetkę przyznano „za imponującą ekspansję zagraniczną firmy, ale także za uwagę i energię poświęconą lokalnej społeczności”.

Igora Klaję, prezesa spółki OTCF (właściciela marki 4F) doceniono „za przekucie własnej pasji sportowej na energię tworzenia nowoczesnej i profesjonalnej firmy, za odwagę i determinację w realizacji celu”.

Założyciel firmy Selena FM, Krzysztof Domarecki otrzymał Wektora za śmiałą inwestycję w badania i rozwój, dzięki czemu jego firma znalazła się w czołówce producentów i dystrybutorów chemii budowlanej na świecie, a Norbert Rethmann za osobiste i długotrwałe zaangażowanie w budowę dobrych relacji pomiędzy Polską a Niemcami, konsekwentne inwestowanie na polskim rynku oraz prowadzenie na szeroką skalę działalności charytatywnej.

W przypadku prezesa Supra Brokers, Rafała Holanowskiego doceniono nowatorskie koncepcje zarządzania produktami ubezpieczeniowymi w sektorze medycznym, szczególnie rozwiązania dotyczące ryzyka klinicznego.

Paweł Gos, prezes Exact Systems otrzymał Wektora „za zbudowanie wyjątkowej firmy, w której jakość to filozofia, cel, oraz usługa i za ogromny międzynarodowy sukces”.

Za „ogromny sukces na rynku przewozów międzynarodowych oraz niezłomną walkę z protekcjonizmem, po jaki sięgnęli pokonani zagraniczni konkurenci”, nagrodzono Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Natomiast „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców otrzymali Wektora za 25 lat rzetelnej i efektywnej pracy na rzecz lokalnych pracodawców oraz znaczące wsparcie udzielane Pracodawcom RP w działaniach ogólnopolskich.

Ponadto Wektorami na 25-lecie działalności nagrodzono Telewizję Polsat i LUX MED. W przypadku telewizji wskazano na 25 lat rozwoju zarówno pod względem biznesowym, jak i medialnym oraz nieustanne dążenie, aby być jeszcze lepszym. Nagrodę dla LUX MED-u przyznano za 25 lat działalności „opartej na założeniu, że w leczeniu dobro pacjenta ma priorytet - oraz udowodnienie, że inwestycja w jakość leczenia to inwestycja opłacalna dla wszystkich”.

Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali w Pałacu Zamoyskich w Warszawie.

Wektory przyznawane są przedstawicielom świata gospodarki, nauki, kultury, polityki i mediów, „którzy swoją działalnością wyznaczyli godne naśladowania standardy albo wypracowali nowatorskie rozwiązania - gospodarcze lub społeczne”. Instytucje i firmy również mogą zdobyć tę nagrodę jako uhonorowanie ich wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości czy osiągnięć biznesowych.

W poprzednich latach Super Wektory Pracodawcy RP przyznali m.in.: Bronisławowi Komorowskiemu, Markowi Belce, Donaldowi Tuskowi, Lechowi Wałęsie, Leszkowi Balcerowiczowi, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i Leszkowi Millerowi.

