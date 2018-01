Na Suwalszczyźnie sprzedają grunty

Ok. 41 ha gruntów jest na sprzedaż w pięciu podstrefach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podlaskiem. Przetargi zaplanowano w różnych terminach od stycznia do marca - wynika z treści przetargowych ogłoszeń

Ziemia jest na sprzedaż w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach. Część przetargów prowadzi strefa, część samorządy, właściciele tych gruntów.

Najwięcej gruntów inwestycyjnych na sprzedaż jest w Białymstoku. To łącznie 29,5 ha. Pod koniec stycznia odbędzie się przetarg na sprzedaż jednej dużej działki o powierzchni 23 ha na Krywlanach, pozostałe 6,5 ha to cztery działki przy Białostockim Parki Naukowo-Technologicznym, na które przetargi odbędą się marcu. Przetargi prowadzi miasto Białystok.

Działki przy BPN-T są wystawione na sprzedaż po raz czwarty. Dotąd nie było na nie chętnych. Działkę na Krywlanach wystawiono na sprzedaż w związku z zainteresowaniem inwestora - podawało wcześniej miasto.

Suwalska SSE prowadzi przetargi na sprzedaż działek w Suwałkach, podstrefie Siemiatycze i w Łomży - poinformowała PAP Monika Orzechowska z biura SSSE.

W Suwałkach na sprzedaż jest ok. 3,5 ha. W Łomży do nabycia została największa prawie 2,5 ha działka w tamtejszej podstrefie. Przetarg na początku lutego; cena wywoławcza to prawie 2,3 mln zł netto.

Bielsk Podlaski liczy, że nabywców znajdzie prawie 2,8 ha terenów inwestycyjnych. To około połowa powierzchni tamtejszej podstrefy. W Bielsku to drugi przetarg na działki, które w pierwszym postępowaniu nie znalazły nabywców. Przetarg pod koniec lutego; cena wywoławcza to ok. 1,6 mln zł netto - czytamy w ogłoszeniu o przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej miasta.

W podstrefie Siemiatycze, w przetargu łącznym jest do kupienia ok. 2,9 ha ziemi pod inwestycje w obrębie Czartajew, należącej do powiatu siemiatyckiego. Cena wywoławcza to 846,4 tys. zł netto. Przetarg zaplanowano w marcu.

Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz liczy na to, że będą zainteresowani tą ziemią w siemiatyckiej podstrefie, bo - mimo że to teren należący do powiatu siemiatyckiego, a nie miasta Siemiatycze, to każdy inwestor w okolicy daje szansę na rozwój miasta, nowe miejsca pracy, nowych mieszkańców. „To ma działanie miastotwórcze. Liczymy, że będą chętni” - powiedział PAP Siniakowicz.

Monika Orzechowska z Suwalskiej SSE poinformowała, że ogłaszanie kolejnych przetargów na kolejne tereny będzie uzależnione od zainteresowania ze strony przedsiębiorców. „Niemniej, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki - 19 zezwoleń w 2016 roku i 15 zezwoleń w 2017 roku - wydaje się, że rok 2018 będzie równie udany” - dodała. W 2018 r. Suwalska SSE udzieliła firmom dwóch pierwszych zezwoleń na prowadzenie działalności.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje obecnie (po niedawnym powiększeniu podstrefy Suwałki o 14,5 ha) - prawie 663 ha w trzech województwach w podstrefach: Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Ełk, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Olecko, Ostrów Mazowiecka, Sejny, Suwałki, Czyżew, Gołdap, Małkinia Górna, Narewka, Nowogród, Siemiatycze, Szczuczyn, Zabłudów. Strefa podawała wcześniej, że na jej terenie działa ponad 100 firm, które zatrudniają ok. 10 tys. pracowników i zainwestowały ponad 3 mld zł.

SzSz (PAP)