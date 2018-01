W Gdańsku ponownie o budżecie obywatelskim

W poniedziałek rozpocznie się dodatkowe głosowanie nad budżetem obywatelskim 2018. Zostało one zorganizowane z powodu błędu w systemie komputerowym podczas głosowania we wrześniu ub.r.

Nieprawidłowości przy podaniu wyników głosowania budżetu obywatelskiego 2018 ujawnili w październiku ub.r. działacze Rowerowej Metropolii - autorzy jednego z projektów, który przegrał w głosowaniu. Po tym zgłoszeniu olsztyńska firma Implyweb odpowiedzialna za przygotowanie systemu wykorzystywanego podczas głosowania przyznała, że z powodu błędu w systemie komputerowym 26 proc. kart oddanych w głosowaniu była niekompletna. W wyniku błędu system nie zliczył wszystkich głosów oddanych przez 11 tys. 414 mieszkańców.

Uprawnionych do dodatkowego głosowania, które odbędzie się w dniach od 15 do 21 stycznia, jest ponad 15 tys. gdańszczan. Urząd Miasta zapowiedział, że do tej grupy trzykrotnie zostaną wysłane wiadomości SMS zachęcające do udziału w głosowaniu. Pierwsze SMS-y zostały wysłane w piątek, a kolejne będą wysłane w poniedziałek i w następny piątek. Osoby te będą mogły rozdysponować tyle głosów, ilu w wyniku błędu nie zliczył system informatyczny. Do ostatniego dnia głosowania będzie trwała kampania informacyjna.

System do ponownego głosowania opracowała firma Asseco Data Systems, która w poprzednich latach przygotowywała programy elektronicznej obsługi budżetu obywatelskiego w Gdańsku. Ze spółką Implyweb po ujawnieniu błędów miasto rozwiązało umowę.

Kampania Rowerowa Metropolia podczas konferencji prasowej w miniony piątek zarzuciła władzom Gdańska łamanie prawa i lekceważenie zasad demokracji podczas organizacji dodatkowego głosowania nad Budżetem Obywatelskim 2018.

Roger Jackowski z Rowerowej Metropolii uważa, że liczba osób uprawnionych do dodatkowego głosowania nie jest pełna. Jego zdaniem nie obejmuje mieszkańców, którzy głosowali ręcznie w punktach informacyjnych. W jego ocenie zaproponowany tryb „nie zapewnia równości szans projektów”. Zdaniem Jackowskiego, powinno dojść albo do powtórzenia całego głosowania, albo do realizacji wszystkich zgłoszonych projektów wraz z rezygnacją budżetu obywatelskiego 2019.

Poinformował, że po jego zawiadomieniu Prokuratura Rejonowa w Gdańsku wszczęła postępowanie ws. niedopełnienia obowiązków przez pracowników Urzędu Miejskiego podczas przeprowadzania wrześniowego głosowania nad BO 2018.

SzSz (PAP)