Jaki jest „elektryk” marzeń Polaków?

Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL przeanalizowało najnowszy raport PwC pt. „Czym i jak chcą jeździć Polacy? Trendy w branży motoryzacyjnej”. Wnioski są ciekawe i pouczające.

Czego oczekujemy od idealnego samochodu elektrycznego? By cena i komfort auta, zarówno wewnątrz, jak i samej jazdy, były bardzo zbliżone do samochodów spalinowych. 64 proc. ankietowanych deklaruje, że za nowy samochód elektryczny jest w stanie zapłacić do 70 tys. zł. Tylko 7,3 proc kupiłoby tego rodzaju auto z „drugiej ręki”. Polscy kierowcy są skłonni zainteresować się zakupem auta elektrycznego pod jeszcze innymi warunkami. Odpowiedniej, porównywalnej do używanych w autach spalinowcach, pojemności akumulatora oraz nie droższego od samochodów tradycyjnych serwisu po zakupowego - oczywiście po okresie gwarancyjnym.

Rozumieją przy tym i doceniają fakt, że „elektryki” generują mniej zanieczyszczeń, licząc przy tym na niski koszt ich eksploatacji. Polacy oczekują też „elektryka” wyposażonego w pełny pakiet aplikacji ułatwiających prowadzenie i nawigację auta.

Rynek staje się coraz bardziej wymagający dla producentów pojazdów. Rosną oczekiwania klientów, a przepisy prawa są coraz bardziej wymagające co do bezpieczeństwa, ale i ochrony środowiska. Największe wyzwania stoją przed pojazdami elektrycznymi i autonomicznymi. Można spodziewać się dynamicznego rozwoju rozwiązań IT dla branży motoryzacyjnej oraz współdzielenia pojazdów i podróży – prognozuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.”

Według prognoz PwC, do 2022 roku dwa na trzy samochody będą standardowo wyposażone w aplikacje wspomagające podróż. Może więc auta będą same się prowadzić, jak ja wizjach twórców opowiadań i filmów SF? Na razie Polacy mają skromniejsze marzenia. Są zadowoleni, że mogą zintegrować swój smartfon z pokładowym komputerem, co zwiększa nie tylko bezpieczeństwo jazdy, ale i poprawia jej komfort.

Z kolei z rozwiązań umożliwiających współdzielenie podróży korzysta już 19 proc. osób, a 36 proc. myśli o tym, że zrobi to w przyszłości Podobają się oszczędności, jakie można dzięki temu uzyskać. 54 proc. respondentów twierdzi przy tym, że nawet w takiej sytuacji nie zrezygnuje z posiadania własnego samochodu.

Raport PwC oparty został o badanie na grupie 1000 internautów deklarujących ukończone 18 lat i korzystanie z samochodu. Zrealizowane zostało metodą wspomaganych komputerowo wywiadów, przy pomocy strony internetowej (CAWI).