Kukiz'15 chce powołania sędziego pokoju

Prawdopodobnie w tym tygodniu przedstawimy założenia powołania instytucji sędziego pokoju - powiedział w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz‘15). Dodał, że jest dobra wola ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby pomyśleć nad sędziami pokoju

Tyszka powiedział w radiowej Jedynce, że sędzia pokoju, to jest instytucja znana i z przedwojennej Polski i z wielu państw świata, w których wymiar sprawiedliwości funkcjonuje lepiej niż w Polsce”. „Dlaczego? Dlatego że jest bliżej obywateli - dodał.

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że sędzia pokoju jest wybierany przez obywateli, orzeka w uproszczonej procedurze zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych, orzeka szybko i sprawiedliwie jednocześnie. Według Tyszki dzieje się tak dlatego, że sędzia pokoju czuje ten oddech wyborców na karku i wie, że jeżeli nie będzie się sprawdzał w tej roli, to zostanie odwołany.

Poinformował, że wziął udział w spotkaniu lidera Kukiz‘15 Pawła Kukiza z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą i „jest dobra wola ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby pomyśleć nad sędziami pokoju”.

Myślę, że głównym problemem będzie właśnie sposób wyboru. My jesteśmy za tym, żeby generalnie obywatele mieli więcej do powiedzenia w Polsce, niż mają, bo mają na razie niewiele, a więcej mają partyjne kliki - stwierdził Tyszka.

Zapytany, czy powołanie instytucji sędziego pokoju przyspieszy postępowania sądowe powiedział, że jest o tym przekonany.

Większość spraw, które trafiają do wymiaru sprawiedliwości, są to sprawy drobne. One przez formalizację procedur przeciągają się w nieskończoność. Tymczasem obywatele oczekują przede wszystkim przyspieszenia postępowań. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość mimo tych dwóch lat nic nie zrobiło. Ograniczyło się do zmian kadrowych w instytucjach typu Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, czy prezesi sądów. A my chcemy zrobić coś, czego oczekują obywatele - powiedział Tyszka.