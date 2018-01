Pekao zmienia ofertę dla małych i średnich firm

Bank Pekao utworzył pion małych i średnich przedsiębiorstw, uprościł i i zindywidualizował ofertę dla firm z segmentu MSP. Klienci będą mieli do dyspozycji dwa pakiety produktowe z usługami dobranymi pod konkretną działalność biznesową, zaś firmom, które nie potrzebują żadnych dodatkowych usług, bank zaoferuje możliwość założenia samego rachunku bieżącego – poinformował bank.

Od połowy stycznia br. przedsiębiorcy otrzymają dwa pakiety: MŚP Standard oraz MŚP Premium z indywidualnie dobranymi usługami, które wspierają rozwój ich biznesu w kraju i za granicą.

Szczególnie w przypadku oferty MŚP Premium skierowanej do większych firm z segmentu MŚP, nie chcemy narzucać gotowego zestawu produktów i usług, bo każdy biznes jest inny i potrzebuje innych rozwiązań. To klient wraz z dedykowanym doradcą ustali jakie produkty i usługi znajdą się w jego ofercie i ile za to będzie płacił – powiedziała, cytowana w komunikacie, Jolanta Ciskowska, dyrektor departamentu rozwoju produktów MŚP w Pekao.