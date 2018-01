ARP: katalog polskich firm z kosmicznym potencjałem

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) opublikowała „Katalog infrastruktury laboratoryjno-testowej dla branży kosmicznej w Polsce” licząc na poprawienie widoczności krajowych podmiotów, mogących świadczyć usługi na rzecz branży kosmicznej oraz dostępu do infrastruktury dla małych i średnich firm z branży, poinformował wiceprezes ARP Michał Szaniawski

Katalog zawiera informacje o 25 podmiotach posiadających wyposażenie i stanowiska testowe, które mogą być wykorzystane zarówno przy pracach badawczo-rozwojowych, jak i produkcji urządzeń dla misji kosmicznych. Katalog przedstawia dane zarówno na temat firm działających w branży kosmicznej, jak i w branżach pokrewnych, takich jak obronna i lotnicza, podkreśliła ARP.

Katalog ma trzy główne cele. Pierwszy z nich to poprawienie widoczności krajowych podmiotów, mogących świadczyć usługi na rzecz branży kosmicznej. Drugi to poprawa dostępu do infrastruktury dla małych i średnich firm z branży, które poszukują jej na etapie składania ofert do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) - powiedział Szaniawski, cytowany w komunikacie.