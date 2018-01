Kwieciński: Mieszkanie plus musi ruszyć na masową skalę

W ramach rządu dyskutujemy, jak najlepiej ułożyć program Mieszkanie plus, „żeby nie był on na papierze, a stał się rzeczywistością”; „musi on ruszyć na znacznie bardziej masową skalę” - wskazał minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Minister był w poniedziałek gościem telewizji internetowej wPolsce.pl, gdzie był pytany m.in. o to, czy program Mieszkanie plus przejdzie pod kuratelę jego resortu, który odpowiada za inwestycje.

Z opublikowanego w piątek rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wynika, że budownictwo oraz mieszkalnictwo pozostają pod nadzorem ministra infrastruktury.

Rozmawiamy w tej chwili w ramach rządu, jak to najlepiej ułożyć, tak żeby program Mieszkanie plus był nie tylko takim projektem flagowym na papierze, ale flagowym w rzeczywistości – poinformował Kwieciński.

Minister przyznał, że mimo iż program oficjalnie się rozpoczął, to „musi on ruszyć na znacznie bardziej masową skalę”.

Musimy włączyć te wszystkie instytucje, które są tym zainteresowane, tak żeby one stanowiły jedną drużynę, ale również żeby otoczenie prawne dla prowadzenia inwestycji w Polsce było znacznie bardziej przyjazne - wskazał.

Kwieciński podkreślił, że „przyspieszenie inwestycji, a z drugiej strony naprawdę uruchomienie na pełną skalę programu Mieszkanie plus” to priorytet premiera Mateusza Morawieckiego.

W ubiegłym tygodniu PAP informowała, że jedną z przyczyn blokujących rozwój programu jest brak wykazów nieruchomości z 177 starostw, które miały trafić do Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Nam bardzo zależy na rozpędzeniu programu Mieszkanie plus, a bez tych nieruchomości ze starostw nie ma na to szans” - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. „To jest kapitał, w oparciu o który ten program będzie realizowany. Brak wiedzy o tych nieruchomościach nie pozwoli rozpędzić tego programu, jak to sobie wyobrażamy - dodawał.

Zgodnie z przepisami ustawy o KZN z 11 września 2017 roku, w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy, samorządy posiadające grunty Skarbu Państwa w granicach administracyjnych miast są zobowiązane przekazać informację o nieruchomościach. Termin ten minął w połowie grudnia. W przypadku terenów wiejskich termin weryfikacji i przekazania do KZN minie w połowie kwietnia br.

Według informacji PAP KZN otrzymał informacje o nieruchomościach Skarbu Państwa z 203 starostw, a także wykazy dotyczące wybranych zasobów PGL Lasy Państwowe, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Mienia Wojskowego.

Dzięki ustawie o KZN ma powstać tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty, które wejdą do KZN, zostaną przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Czynsz będzie ustalany na podstawie rozporządzenia wydawanego co roku przez Radę Ministrów.

Spółka BGK Nieruchomości realizuje inwestycje w ramach Mieszkania plus w Jarocinie (tutaj już pierwsze rodziny odebrały przydziały mieszkań) oraz w Białej Podlaskiej, Gdyni, Wałbrzychu, Pruszkowie i Kępnie. Pierwsze mieszkania mają być oddane w 2018 roku.

Krajowy Zasób Nieruchomości do końca 2017 roku podpisał umowy intencyjne z 77 samorządami. W sumie dzięki porozumieniom z gminami może powstać ok. 6 tys. mieszkań w programie Mieszkanie plus. Pierwsze mieszkania mogą zostać oddane w 2019 roku.

Na podst. PAP