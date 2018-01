Chudy portfel po Świętach

Co trzeci Polak (33 proc.) przyznaje, że styczeń jest dla niego finansowo najtrudniejszym miesiącem w roku, wynika z najnowszego Raportu Płatności Konsumenckich Intrum Justitia. Noworoczne problemy z dopięciem budżetu mają swoje źródło w szale grudniowych zakupów - jeden na trzech Polaków zapożyczył się, by kupić prezenty świąteczne.

Raport zaprezentowany przez Intrum Justitia ma na celu ukazanie sytuacji finansowej konsumentów. W badaniu udział wzięło ponad 24 tys. osób z 24 europejskich krajów, w tym także z Polski. Z danych przedstawionych w Raporcie Płatności Konsumenckich 2017 wynika, że w styczniu większe niż Polacy kłopoty finansowe mają jedynie mieszkańcy Węgier, Irlandii i Rumuni. W tych krajach blisko połowa respondentów na początku nowego roku odczuwa skutki nadmiernych wydatków z grudnia - czytamy w komunikacie.

Powodem styczniowych problemów ze stanem domowego budżetu są świąteczne wydatki. Na prezenty gwiazdkowe wydajemy więcej niż powinniśmy – przyznaje 40 proc. badanych.

Należy zauważyć, że blisko połowa Polaków (47 proc.) nie widzi nic złego w zakupie dóbr konsumpcyjnych na raty, kredyt lub za pożyczone pieniądze. Jeden na trzech respondentów przyznaje także, że musiał się zapożyczyć lub wykorzystać limit na kracie kredytowej, aby kupić upominki na Boże Narodzenie. Dobra konsumpcyjne za pożyczone pieniądze chętniej od Polaków kupują tylko mieszkańcy Łotwy. W tym kraju 48 proc. respondentów przyznało, że nie widzi nic złego w takiej formie zakupów – skomentowała ekspertka Intrum Justitia Katarzyna Płusa.

Zakupy świąteczne to nie jedyna przyczyna naszych finansowych problemów. Co trzeci polski rodzic przyznaje, że w ubiegłym roku choć raz odczuł społeczną presję zakupu swoim dzieciom rzeczy, na które go nie stać. Jednocześnie 1/3 respondentów przyznała, że sfinansowała ten zakup z pożyczonych pieniędzy lub wykorzystując limit na karcie kredytowej.

Rodzice, którzy ulegają presji społecznej, najczęściej swoim dzieciom kupują telefony komórkowe. Do takiego zakupu przyznało się 39 proc. ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalazło się obuwie, markowe ubrania, komputer czy aparat fotograficzny – dodała Płusa.

Wpływ na stan naszego domowego budżetu mają również cieszące się dużą popularnością media społecznościowe. Połowa ankietowanych Polaków przyznała, że wywierają one presję, by kupować więcej, niż potrzebujemy. Coraz modniejsze stają także zakupy w sieci. Ponad połowa (52 proc.) respondentów biorących udział w badaniu przyznała, że częściej robi zakupy przez Internet.