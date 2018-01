Komisja Europejska zebrała radę 40 cenzorów

W jaki sposób walczyć z nieprawdziwymi wiadomościami (fake news), a jednocześnie nie podważać wolności wypowiedzi - z takim zadaniem będzie się mierzyła grupa ekspertów, którą powołała Komisja Europejska. W poniedziałek odbyło się jej pierwsze posiedzenie

Internet ma ogromny potencjał, aby zwiększać pluralizm mediów i wolność wypowiedzi. Dla wszystkich otwiera to nowe możliwości do wyrażania idei i dzielenia się treścią. To otworzyło nowe możliwości dla naszych społeczeństw, ale przyniosło to również nowe wyzwania - powiedziała w Brukseli unijna komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Marija Gabriel.