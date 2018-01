PKP sprzedaje Pakiet Podróżnika przez internet

PKP uruchomiły sprzedaż w internecie biletów wchodzących w skład Pakietu Podróżnika - poinformował w poniedziałek prezes PKP SA Krzysztof Mamiński.

Pakiet Podróżnika umożliwia kupno na jednym blankiecie biletu na przejazd pociągami PKP Intercity, Polregio i PKP SKM w Trójmieście.

Od poniedziałku uruchomiliśmy sprzedaż biletów dostępnych w Pakiecie Przewoźnika przez internet. To realizacja naszych wcześniejszych zapowiedzi - powiedział prezes.

We wrześniu ubiegłego roku mówiliśmy, że do tego projektu zapraszamy inne spółki przewozowe do współpracy. Te deklaracje się wypełniają. Co najmniej trzy spółki samorządowe zgłosiły swój akces o przystąpieniu do Pakietu Podróżnika - dodał.