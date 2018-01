Ogromny wzrost sprzedaży traktorów

Liczba rejestracji nowych ciągników rolniczych wzrosła o 22,4% r/r do 10 727 w 2017 r., podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

W całym 2017 roku skumulowana liczba nowych ciągników wyniosła 10 727 szt. (+22,4%). Było to pierwszy raz więcej, po czterech latach spadków, niż w roku poprzednim - czytamy w komunikacie.

W rankingu marek na czele ubiegły rok zakończył New Holland. Zarejestrował 1 581 szt., więcej o 22,5% niż w 2016 r. Drugie miejsce zajął John Deere, który wydał 1 313 szt.(+18,8%) a trzecie Zetor (1 199; +8,6%). Na czwarte wysunął się Deutz-Fahr (1 097; +77,5%). Pierwszą piątkę zamknął Kubota (1 076; +20,2%). Na szóstym Ursus z liczbą poniżej 1 tys. wydanych ciągników (955 szt.; +5,8%), podano także.

Sam ostatni kwartał 2017 roku w rejestracjach ciągników rolniczych był bardzo dynamiczny (+88,8% r/r).

Jak czytamy w komunikacie, rejestracje w listopadzie wykazały lekki spadek do wyników październikowych (-2% m/m -15 szt.). W porównaniu zaś do rezultatów rok wcześniej przyrost wyniósł 39,8% (+206 szt.). W grudniu przybyło 2 448 sztuk. Ponad dwa razy więcej niż we wrześniu ub. kończącym szczyt sezonu. W ostatnim miesiącu ub.r. wzrosty rejestracji wyniosły +119,2% r/r i 238,1% m/m.

Przyczyniły się do tego przygotowania wprowadzających nowe ciągniki rolnicze na rynek do zmian wymogów homologacyjnych z początkiem roku i również niepewność co do akceptowania homologacji krajowych w tej grupie. W związku z tym rejestracje te można traktować jako swoiste przygotowanie do kolejnego sezonu - czytamy także.

Przykład ceny z jednej z ofert w internecie - Deutz-Fahr 6215 AGROTRON TTV, rok produkcji 2017 - salon Polska, pierwszy właściciel wystawiony za 469 000 zł.

ISBnews, mw