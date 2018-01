Nowa linia przesyłowa już pracuje

Polskie Sieci Elektroenergetyczne oficjalnie uruchomiły w poniedziałek linię przesyłową najwyższych napięć Kozienice-Siedlce Ujrzanów. Inwestycja za 450 mln zł ma m.in. służyć do wyprowadzenia mocy z nowego bloku 1075 MW w Elektrowni Kozienice.

Wraz z nową linią oficjalnie oddano do użytku dwie stacje elektroenergetyczne na jej końcach. Jak podkreślają PSE, dotychczasowy układ polskiej sieci przesyłowej nie zapewniał niezawodnego wyprowadzenia mocy z rozbudowanej Elektrowni Kozienice po oddaniu w grudniu do użytku największego w Polsce bloku energetycznego na węgiel kamienny. Dlatego zaplanowano szereg inwestycji sieciowych, które pozwolą na efektywne wyprowadzenie mocy, w szczególności wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Warszawy i północno-wschodniego obszaru kraju.

PSE przypomniały, że do niedawna wschodnia część Mazowsza, w tym cały region Siedlec, zasilany był jedną linią elektroenergetyczną 220 kV Kozienice-Siedlce, która pracowała maksymalnie na napięciu nie wyższym niż 110 kV. Ograniczało to w istotny sposób możliwości przyłączenia do sieci odbiorców indywidualnych oraz zakładów przemysłowych - podkreślił operator przesyłowy.

Uruchomienie linii i stacji jest inwestycją o olbrzymim znaczeniu dla unowocześnienia sieci przesyłowych we wschodniej części Polski, ale także ważnym ogniwem całego krajowego systemu elektroenergetycznego. To odpowiedź na rosnący popyt na energię we wschodniej części Polski i zapewnienie niezawodności dostaw energii” - napisał premier Mateusz Morawiecki w specjalnym liście, odczytanym przez szefa jego gabinetu politycznego Marka Suskiego.

Sam Suski przypomniał, że proces inwestycyjny tej linii „szedł niełatwo”, ale „w końcu się udało i tym bardziej gratuluję wszystkim”.

Z kolei minister energii Krzysztof Tchórzewski, w liście odczytanym przez wiceministra Tadeusza Skobla, napisał, że powodem do satysfakcji jest to, iż dzięki konsekwentnej realizacji planów PSE, „kraj i regiony dostają gwarancję dostaw energii elektrycznej, co przekłada się na ich atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną oraz stwarza nowe możliwości rozwoju”.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski życzył, żeby takich uroczystości było „jak najwięcej i w jak najkrótszym czasie”. „Zawrót głowy od sukcesów nam nie grozi, mamy dużo do roboty” - dodał.

Jak podkreśliły PSE, kolejnymi inwestycjami, zapewniającymi niezawodne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice są również planowana budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci niskich napięć między aglomeracją warszawską a Siedlcami oraz budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna.

Prezes PSE Eryk Kłossowski przypomniał, że spółka realizuje 140 inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną najwyższych napięć, a jeszcze w 2018 r. ogłosi szereg nowych przetargów. „ Do 2025 r. przeznaczymy na ten cel 13 mld złotych ” - zaznaczył Kłossowski. W najbliższych czterech latach PSE planuje budowę ponad 2,7 tys. km nowych sieci najwyższych napięć, modernizację ponad 1,7 tys. km istniejących linii, budowę sześciu nowych stacji energetycznych oraz modernizację lub rozbudowę 48 istniejących. Powstanie również sześć nowych stacji, a kolejnych 48 zostanie rozbudowanych lub zmodernizowanych.

