PKP i Poczta Polska razem w branży e-commerce

PKP SA i Poczta Polska podpiszą we wtorek list intencyjny dotyczący współpracy w sektorze logistyki - poinformował w poniedziałek dziennikarzy wiceprezes PKP SA Mirosław Antonowicz.

Z Pocztą Polską chcemy współpracować na gruncie rozwiązań logistycznych w szeroko rozumianym rynku e-commerce, gdyż ta branża i logistyka z nią związana, a szczególnie potrzeby na rozwiązania magazynowo - dystrybucyjne jest tutaj bardzo istotnym elementem. We wtorek podpisujemy list intencyjny właśnie w tej sprawie. Chcemy, żeby wspólnie, ewentualnie wspomagać się, w rozwoju tejże branży - powiedział Antonowicz.

Wcześniej, bo przed niespełna dwoma tygodniami, prezes PKP SA Krzysztof Mamiński informował, że PKP SA zamierzają zbudować na własnych działkach sieć centrów logistycznych.

Znamy wszystkie nasze nieruchomości, które przeznaczymy pod projekty logistyczne. Projekt pokażemy za dwa miesiące - mówił Mamiński.

Według Mamińskiego nieruchomości należące do PKP SA zostaną podzielone na cztery grupy. Pierwsza, najważniejsza, trafi do Krajowego Zasobu Nieruchomości, który będzie wybierał te przydatne pod budowę mieszkań. Inne nieruchomości trafią do projektu budowy centrów logistycznych. Trzecią grupą nieruchomości są te, które trafią do spółki Xcity Investment, która zajmie się budową centrów handlowych, biurowców. Czwartą grupę stanowią nieruchomości do zbycia, co do których nie będzie możliwości ich zagospodarowania przez PKP.

Na podst. PAP