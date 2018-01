Subsydia dla zatrudniających prześladowane kobiety

Rząd wspólnoty autonomicznej Aragonii na północnym wschodzie Hiszpanii uruchomił subsydia dla przedsiębiorstw zatrudniających kobiety, które padły ofiarą przemocy domowej. Wartość wsparcia dla firm wynosi co najmniej 4 tys. euro rocznie.

Jak poinformował w poniedziałek dziennik „ABC”, wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających kobiety w Aragonii, jest wynikiem planu regionalnych władz, którego celem jest poprawa sytuacji mieszkanek regionu na lokalnym rynku pracy.

Wprawdzie już w 2013 r. aragoński rząd uruchomił zachęty finansowe dla spółek zatrudniających kobiety, ale subsydia te nigdy nie były przyznawane w związku z zawieraniem umów o pracę z ofiarami przemocy domowej.

„Władze regionu Aragonii zdecydowały, że firmom zawierającym umowę na czas nieokreślony z kobietami, które padły ofiarą przemocy domowej, należy się wsparcie z uwagi na fakt, że pomagają osobom najsłabszym na rynku pracy” - napisała gazeta.

Nowe przepisy przewidują, że każdy przedsiębiorca, który zatrudni ofiarę przemocy, otrzyma bezpośrednie wsparcie na poziomie od 4 tys. do 8 tys. euro rocznie. Jego dokładna wysokość uzależniona będzie od wieku kobiety.

W ub.r. na terytorium Hiszpanii zostało zamordowanych przez swoich małżonków lub partnerów 48 kobiet. Ze statystyk policyjnych wynika, że 66 proc. z nich miało od 31 do 50 lat.

Według prowadzonych od 2003 r. w Hiszpanii statystyk w ciągu minionych 14 lat z rąk swoich małżonków i partnerów śmierć poniosło ponad 920 kobiet. Najbardziej tragiczny był 2008 r., kiedy zginęło ich 79.

Według niektórych ekspertów do nasilenia zjawiska przemocy domowej w Hiszpanii przyczynił się kryzys gospodarczy z 2008 r., który spotęgował wzrost bezrobocia. Od 2008 r. do 2013 r. zwiększyło się ono z 13,7 proc. do 25,7 proc. W kolejnych latach nastąpił jego spadek. W grudniu 2017 r. bezrobocie w Hiszpanii wynosiło 16,4 proc.