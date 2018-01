Na Forum Biznesu Polska-Indie

Rozwój współpracy gospodarczej z jednym z najszybciej rozwijających się stanów w Indiach, jakim jest Zachodni Bengal, to jeden z celów rozpoczętego w poniedziałek Forum Biznesu Polska-Indie w Kalkucie - poinformował PAP wiceszef MSZ Marek Magierowski.

Magierowski, który odpowiada w resorcie dyplomacji m.in. za politykę azjatycką i dyplomację ekonomiczną, oraz wiceminister energii Marek Tobiszowski, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, wzięli udział w uroczystości otwarcia Forum. Przedstawiciele rządu spotkali się także m.in. z ministrem finansów Zachodniego Bengalu Amitem Mitrą. Gośćmi Forum byli też m.in. przedstawiciele polskiej spółki JSW Innowacje oraz Głównego Instytutu Górnictwa.

Jak powiedział PAP wiceszef MSZ Polska chce współpracować z lokalnymi firmami z branży przemysłu wydobywczego, „oferując im najnowsze, +czyste+ technologie”.

Indyjscy partnerzy, m.in. tutejszy potentat Coal India, są bardzo zainteresowani naszymi osiągnięciami, jeśli chodzi o wydobywanie węgla w trudnych warunkach geologicznych - dodał Magierowski.

Jak zaznaczył wiceminister, współpraca Polski z Zachodnim Bengalem jest też możliwa w innych branżach, m.in. turystycznej.

Indyjska klasa średnia wydaje już teraz krocie na podróże zagraniczne. Chcemy, aby w Europie zwiedzali nie tylko Paryż czy Rzym, lecz również Warszawę, Kraków czy Gdańsk - mówił.

Przeszło 90-milionowy Bengal Zachodni to czwarty co do wielkości stan Indii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju.(PAP)