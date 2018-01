Połowa europejczyków wybiera e-banki

Obecnie ponad połowa (51 proc.) obywateli UE w wieku od 16 do 74 lat korzysta z bankowości internetowej. Jeszcze w 2007 r. było to 25 proc. - podał w poniedziałek Eurostat. W Polsce jest to ok. 40 proc.

Bankowość internetowa jest szczególnie popularna wśród osób w wieku od 25 do 34 lat. W tym przedziale wiekowym 68 proc. korzysta z tej usługi. Korzystanie z bankowości internetowej jest popularniejsze wśród wykształconych obywateli UE; 24 proc. osób z niskim wykształceniem korzysta z bankowości elektronicznej, w przypadku osób z wyższym wykształceniem jest to 77 proc.

Wśród państw członkowskich UE bankowość internetowa jest najbardziej rozpowszechniona w Danii (gdzie 90 proc. osób w wieku od 16 do 74 lat korzysta z usług bankowych w sieci) i Holandii (89 proc.), a następnie w innych krajach skandynawskich: Finlandii (87 proc.) i Szwecji (86 proc.).

Najrzadziej z tych usług korzystają Bułgarzy (5 proc.) i Rumuni (7 proc.). Mniej niż 30 proc. osób w wieku od 16 do 74 lat korzysta z bankowości internetowej w Grecji (25 proc.) i na Cyprze (28 proc.).