Ponad 1/3 pracowników oczekuje podwyżek

35 proc. pracowników oczekuje na noworoczną podwyżkę pensji, a 37 proc. spodziewa się premii bądź nagrody – wynika z najnowszej edycji „Monitora Rynku Pracy”, sondażu przeprowadzonego przez instytut badawczy Randstad.

Z badań wynika, że 66 proc. pracowników (3,1 proc. wynosi błąd statystyczny) otrzymało podwyżkę w ciągu ostatnich 2 lat. W tym w ostatnich 3 miesiącach 14 proc., od 3 do 6 miesięcy 18 proc., od pól roku do 1 roku – 22 proc. i od roku do 2 lat – 12 proc. 2/3 z nich jest zadowolonych z wielkości podwyżek. W poprzednich latach podwyżek oczekiwała większa liczba zatrudnionych w 2015 r. było to 49 proc., w 2016 r. - 51 proc.

W ostatnim roku częściej otrzymały podwyżki osoby z najmłodszej grupy wiekowej (18-29 lat), a także zatrudnione w oparciu o umowę o pracę – czytamy w wynikach raportu.

Jak podkreślał obecny na konferencji Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan, „budżety płacowe firm są 30 - 40 proc. wyższe niż w latach poprzednich.”

Jak wynika z badań instytutu, pracownicy nie obawiają się utraty pracy. Ryzyko to dostrzega zaledwie 7 proc. ankietowanych. Spośród respondentów 84 proc. ocenia, że jest w stanie znaleźć pracę w ciągu pół roku, a 2/3/ uważa, że znajdzie pracę co najmniej tak samo dobrą jaką wykonywali dotychczas, jednak jest to mniej niż wynikało z badań poprzednich (w III kw. 2017 r. było to 73 proc.; w II kw. - 80 proc., a w I kw. ubiegłego roku 74 proc.)

Jak podaje Randstad, poziom satysfakcji pracowników spada nieznacznie, jednak od dwóch lat przekracza 70 proc. Utrzymujący się wysoki poziom satysfakcji przekłada się na wyniki ukazujące zamiar zmiany miejsca pracy. 2/3 nie rozważa podjęcia nowej pracy.

Ponad połowa ankietowanych (53 proc.) dobrze ocenia sytuację ekonomiczną kraju. 2/3 pracowników uważa, że ich pracodawca osiągnął lepsze wyniki w zeszłym roku w porównaniu do roku wcześniej. Ponad 2/3 (68 proc.) oczekuje jeszcze lepszej sytuacji ekonomicznej swojej firmy.

Jak komentuje, cytowany w komunikacie, Łukasz Komuda redaktor z portalu rynekpracy.org „optymizm Polaków jest zupełnie zrozumiały, gdy popatrzymy w statystyki GUS. W III kw. ubiegłego roku mieliśmy rekordową liczbę pracujących – po raz pierwszy w historii przekroczona została bariera 16,5 mln osób, przy czym w porównaniu do roku 2016 największy wzrost wystąpił w przemyśle (1,9 proc.). W dodatku przybyło zatrudnionych w umowy o pracę na czas nieokreślony (o 3,5 proc.), a ubyło dorabiających u dodatkowych pracodawców (o 2 proc.)”.

Uczestnicy konferencji, prezentujący wyniki badania podkreślali, że rynek pracy to rynek pracownika.